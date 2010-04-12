Додано: Сер 26 чер, 2019 13:44

vitaliian написав: greenozon доллар никому не нужен надо избавляться. доллар никому не нужен надо избавляться.

... а некоторые алени стучали копытцами,потные бегали по обменкам, чтоб сдать па4,50, умоляли валютных кассиров купить у них никомуненужныебаксы, а те кривились и нехотя по 2 сотки не больше меняли.сам сдал 3 штуки баксов па5,00 и зарекался больше не связываться с баксом, а только евро покупать, так как баксы покупают только старушки пенсионеры себе на похороны, а молодёжь покупает евро (все газеты про это писали, мол какие старики непродвинутые в финасовом плане) (ведь оно только росло 1,46).А потом 2011 год грянул: Греция и всё такое и евро вниз полетело. Сдыхался я евро потом и зарёкся с ним никогда - никогда брольше не связываться.Сейчас то я грамотный стал: дешевеет бакс это к лучему, больше купишь его.Напугала тогда Юля сильно всех ревальвацией гривны, а надо было не бежать баксы сдавать, а наоборот скупать его!Но пугали тогда, что красная цена бакса 3,80 грн за 1 $ и то это не предел. Говорил так один, щёки надувая.