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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1382138313841385

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:44

  vitaliian написав:greenozon доллар никому не нужен надо избавляться.

... а некоторые алени стучали копытцами,потные бегали по обменкам, чтоб сдать па4,50, умоляли валютных кассиров купить у них никомуненужныебаксы, а те кривились и нехотя по 2 сотки не больше меняли.
сам сдал 3 штуки баксов па5,00 и зарекался больше не связываться с баксом, а только евро покупать, так как баксы покупают только старушки пенсионеры себе на похороны, а молодёжь покупает евро (все газеты про это писали, мол какие старики непродвинутые в финасовом плане) (ведь оно только росло 1,46).
А потом 2011 год грянул: Греция и всё такое и евро вниз полетело. Сдыхался я евро потом и зарёкся с ним никогда - никогда брольше не связываться.

Сейчас то я грамотный стал: дешевеет бакс это к лучему, больше купишь его.
Напугала тогда Юля сильно всех ревальвацией гривны, а надо было не бежать баксы сдавать, а наоборот скупать его!
Но пугали тогда, что красная цена бакса 3,80 грн за 1 $ и то это не предел. Говорил так один, щёки надувая.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 26 чер, 2019 13:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:45

МБ пошел вверх. На наличном рынке рисование фейковыми заявками для сбивания курса перед длинными выходными. Потом резкий разворот на 27.50. Но я б лучше посоветовал покупать физическое серебро сейчас - наиболее недооцененый товар.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.05-26.13 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:54

  витя написав:26.05-26.13 чернiвцi


везёт же черновцам а у нас 26,45
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:57

  Yuri_61 написав:
  витя написав:26.05-26.13 чернiвцi


везёт же черновцам а у нас 26,45

В нас 26,20 вікна
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