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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1384138513861387>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:29

  lrs7719 написав:
  Мизантрóп написав:большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
http://www.dsnews.ua/economics/grivnya-po-12-kak-natsbank-obvalil-rynochnyy-kurs-i-lishil-biznes-19062019220000


Большинство этих "экспертов" было у руля того же НБУ (Савченко) или же имело возможность давать свои ценные рекомендации (Унтковская) или же соприкосаясь с деятельностью НБУ как Уманский (и.о Минфина). Но я не припоминаю что б эти люди каким то образом высказывали своё мнение будучи в системе и принимая решения. Ну и показали б свой мастер-класс в 2007 - 2009 годах. Но тогда были только "глаза лягушек", "рыбьи рты" когда курс двинулся от 4.5 в поход до 9.XXX. И то что эти ребята наворотили тогда - то в принципе расхлёбываем посей день.


все банальней...в 2008/09 обладая инсайдом они просто накосили бабла, и сейчас сделают тоже самое :mrgreen:
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:все банальней...в 2008/09 обладая инсайдом они просто накосили бабла, и сейчас сделают тоже самое
кто то обвалил курс чтобы дёшево скупить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:39

"... а там олені, олені...." ©®™)))

... у Лева 08(07)/12 "по дзвінку" в деяких обмінках...

.... щось не чути, щоб тупотіли наші форумчани з мішками гривень на плечах... - та й тутешні он-лайн-ці - щось теж звітують! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:39

Виктрия 10/15
Круто кого то разденут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.08/26.13 Левобережная
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:52

іщо чучуть іщо нємножко і бетонна підлога в 26 см розлетиться в пух і прах..
далі тільки 25 :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:57

  greenozon написав:іщо чучуть іщо нємножко і бетонна підлога в 26 см розлетиться в пух і прах.. далі тільки 25

25 цього року навряд,а ось слідуючий все може бути

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:04

  Долярчик написав:... у Лева 08(07)/12 "по дзвінку" в деяких обмінках...

.... щось не чути, щоб тупотіли наші форумчани з мішками гривень на плечах... - та й тутешні он-лайн-ці - щось теж звітують! :mrgreen: :lol:

патамушто свой план на 2019 выполнили
у меня пропал энтузиазм тариться некомунепотрибным и перманентно дешевеющим
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 26 чер, 2019 15:06, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:06

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 25.06.2019 26.06.2019
починає діяти з: 26.06.2019 27.06.2019
100 дол. США 2619.1023 2616.6382
После полудня доллар отыграл 0.64 копейки.
Послеобеденный рост оказался очень слабым. Курсов вчерашнего закрытия еще не достигли.

Ревальвация год к году составила чуть более 2 копеек (менее 1%)
Курс сейчас низковат для устойчивого развития экономики, но аналогии с 2008 годом я пока не вижу. Тогда курс длительное время искусственно поддерживался в очень стабильном состоянии. Ревальвация порядка 10% очень болезненно ударила по всему бизнесу, который привык работать при постоянном курсе. Это сильно усугубило потери от мирового кризиса. Сейчас уже несколько лет происходят весьма значительные колебания как сезонные, так и временные всплески. В рамках этих колебаний существенной ревальвации не наблюдается, а бизнес научился работать в условиях переменного курса. Такого давления сейчас нет.
Еще одним преимуществом привычки к переменчивости можно считать меньшую склонность паниковать.
Все это дает надежду пережить следующий кризис менее остро, чем в 2008.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:везёт же черновцам а у нас 26,45

От непруха дійсно - то Юлька долар обнулила, то Греція євро загнала за можайські мінуса, то тепер курс не такий як у людей :)
Спробуйте онлайн-обмін, он тазік з конкордом луплять хх.20-22.25, моня зранку взагалі бив рекорди, інші теж не псіхують. Міняйте пріоритети щодо "потримати в руках" або просто не нервуйте і не живіть минулим. Я у свій час міг одружитись на дочці теперішнього доларового мільйонера, але не зміг мізками опуститись до її рівня, а ще міг бути у парламенті, бо старий друг, - багаторічний депутат з впливової фракції (ага, уже сказав, хто :) ). Свого часу друг був посланий в пішу еротичну прогулянку через хитрожопість. Але я не рву волосся на дупі і не живу спогадами про втрачені можливості, а шукаю їх щодня, не залежно від власних доходів і статусу.
Юрій, з поваги до Вашого віку, майже без сарказму :) Але плач Ярославни уже не актуальний у нашому світі дикого капіталізму з домішками перманентного совка у головах.
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