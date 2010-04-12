Додано: Сер 26 чер, 2019 15:06

Офіційний курс гривні,

розрахований до долара США о 15-30,

дата розрахунку: 25.06.2019 26.06.2019

починає діяти з: 26.06.2019 27.06.2019

100 дол. США 2619.1023 2616.6382

После полудня доллар отыграл 0.64 копейки.

Послеобеденный рост оказался очень слабым. Курсов вчерашнего закрытия еще не достигли.



Ревальвация год к году составила чуть более 2 копеек (менее 1%)

Курс сейчас низковат для устойчивого развития экономики, но аналогии с 2008 годом я пока не вижу. Тогда курс длительное время искусственно поддерживался в очень стабильном состоянии. Ревальвация порядка 10% очень болезненно ударила по всему бизнесу, который привык работать при постоянном курсе. Это сильно усугубило потери от мирового кризиса. Сейчас уже несколько лет происходят весьма значительные колебания как сезонные, так и временные всплески. В рамках этих колебаний существенной ревальвации не наблюдается, а бизнес научился работать в условиях переменного курса. Такого давления сейчас нет.

Еще одним преимуществом привычки к переменчивости можно считать меньшую склонность паниковать.

Все это дает надежду пережить следующий кризис менее остро, чем в 2008.