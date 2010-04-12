Большинство этих "экспертов" было у руля того же НБУ (Савченко) или же имело возможность давать свои ценные рекомендации (Унтковская) или же соприкосаясь с деятельностью НБУ как Уманский (и.о Минфина). Но я не припоминаю что б эти люди каким то образом высказывали своё мнение будучи в системе и принимая решения. Ну и показали б свой мастер-класс в 2007 - 2009 годах. Но тогда были только "глаза лягушек", "рыбьи рты" когда курс двинулся от 4.5 в поход до 9.XXX. И то что эти ребята наворотили тогда - то в принципе расхлёбываем посей день.
все банальней...в 2008/09 обладая инсайдом они просто накосили бабла, и сейчас сделают тоже самое
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 25.06.2019 26.06.2019 починає діяти з: 26.06.2019 27.06.2019 100 дол. США 2619.1023 2616.6382 После полудня доллар отыграл 0.64 копейки. Послеобеденный рост оказался очень слабым. Курсов вчерашнего закрытия еще не достигли.
Ревальвация год к году составила чуть более 2 копеек (менее 1%) Курс сейчас низковат для устойчивого развития экономики, но аналогии с 2008 годом я пока не вижу. Тогда курс длительное время искусственно поддерживался в очень стабильном состоянии. Ревальвация порядка 10% очень болезненно ударила по всему бизнесу, который привык работать при постоянном курсе. Это сильно усугубило потери от мирового кризиса. Сейчас уже несколько лет происходят весьма значительные колебания как сезонные, так и временные всплески. В рамках этих колебаний существенной ревальвации не наблюдается, а бизнес научился работать в условиях переменного курса. Такого давления сейчас нет. Еще одним преимуществом привычки к переменчивости можно считать меньшую склонность паниковать. Все это дает надежду пережить следующий кризис менее остро, чем в 2008.
От непруха дійсно - то Юлька долар обнулила, то Греція євро загнала за можайські мінуса, то тепер курс не такий як у людей Спробуйте онлайн-обмін, он тазік з конкордом луплять хх.20-22.25, моня зранку взагалі бив рекорди, інші теж не псіхують. Міняйте пріоритети щодо "потримати в руках" або просто не нервуйте і не живіть минулим. Я у свій час міг одружитись на дочці теперішнього доларового мільйонера, але не зміг мізками опуститись до її рівня, а ще міг бути у парламенті, бо старий друг, - багаторічний депутат з впливової фракції (ага, уже сказав, хто ). Свого часу друг був посланий в пішу еротичну прогулянку через хитрожопість. Але я не рву волосся на дупі і не живу спогадами про втрачені можливості, а шукаю їх щодня, не залежно від власних доходів і статусу. Юрій, з поваги до Вашого віку, майже без сарказму Але плач Ярославни уже не актуальний у нашому світі дикого капіталізму з домішками перманентного совка у головах.