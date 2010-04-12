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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1384138513861387

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:10

  greenozon написав:іщо чучуть іщо нємножко і бетонна підлога в 26 см розлетиться в пух і прах..
далі тільки 25 :)

Сейчас НДС нальют и полетим... только не на 25, а немного вверх.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- міцного сну теж не забезпечить, бо буде душити жаба, що могли тримати на гривнедепо під 17-18%БРУТТО!

пане Долярчик, Ви таки львівський провокатор :)
або ще є одне пояснення - якщо у Вас гривнехата на)(рен згорить, то заодно й гривнедепозитчикам перепаде. Ніщо так не тішить душу Долярчика, як відчуття колективного 3,14-ця вразі чого. Ну, це як ядерний удар або авіакатастрофа ... усі знають, що у випадку чогось не виживе ніхто.
Але я за Вас буду тримати кулаки. Бо свій же ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:23

vitaliian

Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.
Petro2004
 
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