Сейчас НДС нальют и полетим... только не на 25, а немного вверх.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:10
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пане Долярчик, Ви таки львівський провокатор
або ще є одне пояснення - якщо у Вас гривнехата на)(рен згорить, то заодно й гривнедепозитчикам перепаде. Ніщо так не тішить душу Долярчика, як відчуття колективного 3,14-ця вразі чого. Ну, це як ядерний удар або авіакатастрофа ... усі знають, що у випадку чогось не виживе ніхто.
Але я за Вас буду тримати кулаки. Бо свій же ...
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:23
vitaliian
Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.
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