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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1385138613871388>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:23

vitaliian

Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:44

  Vint написав:
  greenozon написав:іщо чучуть іщо нємножко і бетонна підлога в 26 см розлетиться в пух і прах..
далі тільки 25 :)

Сейчас НДС нальют и полетим... только не на 25, а немного вверх.


Сегодня уже налили 7,5 ярдов НДСа. Завтра ждем эти деньги частично в депосертификатах, частично на межбанке.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:54

  Vint написав:
  greenozon написав:іщо чучуть іщо нємножко і бетонна підлога в 26 см розлетиться в пух і прах..
далі тільки 25 :)

Сейчас НДС нальют и полетим... только не на 25, а немного вверх.



надто банально, надто передбачувано... :)
в наш буйний час - все відбувається навпаки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:08

  Petro2004 написав:vitaliian

Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.

те кто покушать на курс не влияют. вообще.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:10

  vitaliian написав:
  Petro2004 написав:vitaliian

Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.

те кто покушать на курс не влияют. вообще.

А те, кто гасит грейс за покупки прошлого месяца до 25 числа?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:18

... майже соціологічне опитування ДЛЯ ВСІХ форумчан!)))

... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?

...нагадаю, що в мене 30%/70% дол/грн - і все на депо!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 чер, 2019 16:19, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:18

Vint они это делают каждый месяц а загон курса до 26 несколько раз в год. По-моему ответ очевиден. Как и то влияет ли на курс онлайн обмен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:21

  Долярчик написав:... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?

...нагадаю, що в мене 30/70 дол/грн - і все на депо!

держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова выхожу в гривну под 15,25%. Из минусов курсы укргаза нерыночные, приходиться крутиться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:22

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?

...нагадаю, що в мене 30/70 дол/грн - і все на депо!

держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова в гривну под 15,25%.

... весь портфель?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:23

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?

...нагадаю, що в мене 30/70 дол/грн - і все на депо!

держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова в гривну под 15,25%.

... весь портфель?

в пределах фонда... пиковых курсов не жду, войду в доллар по 26,20-26,30 выйду в гривну по 27,50. % по гривневому депозиту приносит проффит больше чем бесплатное сидение в долларе в ожидании курса 28+ Конечно если свалится ниже 29 будет больно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 16:34, всього редагувалось 4 разів.
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