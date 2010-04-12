Додано: Сер 26 чер, 2019 16:18

... то ще раз:

- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?



...нагадаю, що в мене 30%/70% дол/грн - і все на депо!

Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 чер, 2019 16:19, всього редагувалось 2 разів.

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4