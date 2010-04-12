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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:23
vitaliian
Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.
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Petro2004
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:44
Vint написав: greenozon написав:
іщо чучуть іщо нємножко і бетонна підлога в 26 см розлетиться в пух і прах..
далі тільки 25
Сейчас НДС нальют и полетим... только не на 25, а немного вверх.
Сегодня уже налили 7,5 ярдов НДСа. Завтра ждем эти деньги частично в депосертификатах, частично на межбанке.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:54
Vint написав: greenozon написав:
іщо чучуть іщо нємножко і бетонна підлога в 26 см розлетиться в пух і прах..
далі тільки 25
Сейчас НДС нальют и полетим... только не на 25, а немного вверх.
надто банально, надто передбачувано...
в наш буйний час - все відбувається навпаки
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:08
Petro2004 написав:vitaliian
Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.
те кто покушать на курс не влияют. вообще.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:10
vitaliian написав: Petro2004 написав:vitaliian
Скидують ті, кому потрібні грн. (на покушать), - а вона не дорожчає!
Скуповують ті, хто бачить ріст $ і питається зберегти накоплене конвертнувшись.
те кто покушать на курс не влияют. вообще.
А те, кто гасит грейс за покупки прошлого месяца до 25 числа?
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Vint
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:18
... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?
...нагадаю, що в мене 30%/70% дол/грн - і все на депо!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 26 чер, 2019 16:19, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:18
Vint они это делают каждый месяц а загон курса до 26 несколько раз в год. По-моему ответ очевиден. Как и то влияет ли на курс онлайн обмен.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:21
Долярчик написав:
... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?
...нагадаю, що в мене 30/70 дол/грн - і все на депо!
держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова выхожу в гривну под 15,25%. Из минусов курсы укргаза нерыночные, приходиться крутиться.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 26 чер, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:22
vitaliian написав: Долярчик написав:
... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?
...нагадаю, що в мене 30/70 дол/грн - і все на депо!
держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова в гривну под 15,25%.
... весь портфель?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:23
Долярчик написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
... то ще раз:
- тут крім мене....(ну і може ще Алекса2006) - всі на 90-99% тримають(чи ще доформовують) свій портфель у дУлярах?
...нагадаю, що в мене 30/70 дол/грн - і все на депо!
держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова в гривну под 15,25%.
... весь портфель?
в пределах фонда... пиковых курсов не жду, войду в доллар по 26,20-26,30 выйду в гривну по 27,50. % по гривневому депозиту приносит проффит больше чем бесплатное сидение в долларе в ожидании курса 28+ Конечно если свалится ниже 29 будет больно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 26 чер, 2019 16:34, всього редагувалось 4 разів.
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vitaliian
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