по графикам, хранить СЕЙЧАС в гривне не оправданно, никак. Минимум надо продать по 27.5+%. Или продать по 28.5+%.
Если нерезеденты будут гривну путать с бикоином и золотом, вкладывать много 50млрд $, то гривна может укрепляться дальше?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:25
по графикам, хранить СЕЙЧАС в гривне не оправданно, никак. Минимум надо продать по 27.5+%. Или продать по 28.5+%.
Если нерезеденты будут гривну путать с бикоином и золотом, вкладывать много 50млрд $, то гривна может укрепляться дальше?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:37
7,5 млрд грн сегодня налили экспортерам.
Итого за июнь 11,6 млрд.
Интересно, завтра кто-то будет доллары продавать?)))
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:38
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