по графикам, хранить СЕЙЧАС в гривне не оправданно, никак. Минимум надо продать по 27.5+%. Или продать по 28.5+%.
Если нерезеденты будут гривну путать с бикоином и золотом, вкладывать много 50млрд $, то гривна может укрепляться дальше?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:25
по графикам, хранить СЕЙЧАС в гривне не оправданно, никак. Минимум надо продать по 27.5+%. Или продать по 28.5+%.
Если нерезеденты будут гривну путать с бикоином и золотом, вкладывать много 50млрд $, то гривна может укрепляться дальше?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:37
7,5 млрд грн сегодня налили экспортерам.
Итого за июнь 11,6 млрд.
Интересно, завтра кто-то будет доллары продавать?)))
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:38
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:05
Вітаюсь совсіма.
А ще Ви забули про свої нагадування про повернення ОВДП 26 червня.
Дякуючи alex_2013 маємо на сьогодні
ще плюс 7 370 431 950 грн до Ваших повернень експортерам.
Так, завтра має бути гривні валом. І навіщо продавати отого зеленого
І не треба намікати, треба казати правду - Ви очікуєте завтра гарний ріст курсу доляру, бо гривні валом, а доляра дефіцит
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а может завтра на наш межбанк выйдет Джордж Сорос или какой-нибудь рептилоид и ему срочно понадобится слить млрд зелени.
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:19
s0v7a
Сегодня погашения+купон - 7,370 млрд
НО сегодня же произошла и оплата за вчерашний аукцион - 6,7 млрд
И кстати ОВГЗ с погашением 2030-2032 по которым сегодня заплатили купон около 0,5 млрд они по-моему находятся в собственности НБУ , так что эти деньги на рынок не попадают.
( мне лень проверять но можно просто загуглить )
Проверил - это ОВГЗ на балансе Привата...
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:20
Конечно можно, но вопрос - ЗАЧЕМ ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Который сегодня перечислил в бюджет 7 млрд. прибыли:
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:26
Такі так - Бегемот!
А ще, Він сьогодні 7 млрд. до того
Так що, гривні завтра не просто валом, а ще й більше
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 26 чер, 2019 17:32, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:29
Как зачем.
Купить наши самые надежные в мире бумаги
И заодно профинансировать кого-нибудь из наших партий на выборах
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