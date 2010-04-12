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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1386138713881389>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:25

по графикам, хранить СЕЙЧАС в гривне не оправданно, никак. Минимум надо продать по 27.5+%. Или продать по 28.5+%.

Если нерезеденты будут гривну путать с бикоином и золотом, вкладывать много 50млрд $, то гривна может укрепляться дальше?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:37

7,5 млрд грн сегодня налили экспортерам.

Итого за июнь 11,6 млрд.

Интересно, завтра кто-то будет доллары продавать?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:38

  stas_rst написав: Я у свій час міг одружитись на дочці теперішнього доларового мільйонера, але не зміг мізками опуститись до її рівня, а ще міг бути у парламенті, бо старий друг, - багаторічний депутат з впливової фракції (ага, уже сказав, хто :) ). Свого часу друг був посланий в пішу еротичну прогулянку через хитрожопість. Але я не рву волосся на дупі і не живу спогадами про втрачені можливості, а шукаю їх щодня, не залежно від власних доходів і статусу.

:?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:05

  zzzzzz написав:7,5 млрд грн сегодня налили экспортерам.

Итого за июнь 11,6 млрд.

Интересно, завтра кто-то будет доллары продавать?)))


Вітаюсь совсіма.

А ще Ви забули про свої нагадування про повернення ОВДП 26 червня.

Дякуючи alex_2013 маємо на сьогодні

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-06-26

ще плюс 7 370 431 950 грн до Ваших повернень експортерам.

Так, завтра має бути гривні валом. І навіщо продавати отого зеленого :?:
І не треба намікати, треба казати правду - Ви очікуєте завтра гарний ріст курсу доляру, бо гривні валом, а доляра дефіцит :!:

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а может завтра на наш межбанк выйдет Джордж Сорос или какой-нибудь рептилоид и ему срочно понадобится слить млрд зелени.
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:19

s0v7a
Сегодня погашения+купон - 7,370 млрд
НО сегодня же произошла и оплата за вчерашний аукцион - 6,7 млрд

И кстати ОВГЗ с погашением 2030-2032 по которым сегодня заплатили купон около 0,5 млрд они по-моему находятся в собственности НБУ , так что эти деньги на рынок не попадают.
( мне лень проверять но можно просто загуглить )

Проверил - это ОВГЗ на балансе Привата...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:20

  Alex2007 написав:а может завтра на наш межбанк выйдет Джордж Сорос или какой-нибудь рептилоид и ему срочно понадобится слить млрд зелени.
:mrgreen:


Конечно можно, но вопрос - ЗАЧЕМ ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Проверил - это ОВГЗ на балансе Привата.

Который сегодня перечислил в бюджет 7 млрд. прибыли: https://privatbank.ua/ru/news/2019/6/26/942
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:26

  zzzzzz написав:s0v7a
Сегодня погашения+купон - 7,370 млрд
НО сегодня же произошла и оплата за вчерашний аукцион - 6,7 млрд

И кстати ОВГЗ с погашением 2030-2032 по которым сегодня заплатили купон около 0,5 млрд они по-моему находятся в собственности НБУ , так что эти деньги на рынок не попадают.
( мне лень проверять но можно просто загуглить )

Проверил - это ОВГЗ на балансе Привата...


Такі так - Бегемот!

А ще, Він сьогодні 7 млрд. до того гривньового шабашу додав!

Так що, гривні завтра не просто валом, а ще й більше :roll:

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 26 чер, 2019 17:32, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:29

  zzzzzz написав:
  Alex2007 написав:а может завтра на наш межбанк выйдет Джордж Сорос или какой-нибудь рептилоид и ему срочно понадобится слить млрд зелени.
:mrgreen:


Конечно можно, но вопрос - ЗАЧЕМ ? :mrgreen:


Как зачем.
Купить наши самые надежные в мире бумаги :D
И заодно профинансировать кого-нибудь из наших партий на выборах :mrgreen:
Alex2007
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