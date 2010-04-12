тобто, там де "папiредники" - платять податки, а афiльованi до IВК - нi?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
здійснювати для забезпечення виконання абзацу третього пункту 2 цієї постанови випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116800000000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 10,5 відсотка річних, у тому числі з індексованою вартістю в розмірі до 73800000000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних, із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”;
{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1002 від 28.12.2016, № 89 від 22.02.2017}
Це купон на рік який виймають попередники з бюджету через Бегомота натомість! Так що сьогоднішніх 7 млрд. - маловато буде!
А ще останні облігації індексовані за вартістю!!!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 26 чер, 2019 18:34, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.