Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:33
А Укрнафта не такая )) Укрнафта дулю в бюджет перечислила хотя должна была перечислить гос-ву в лице НАКа 3 млрд из 6,5 млрд прибыли.
http://enkorr.com.ua/a/news/Ukrnafta_os ... DNbkmSlEhQ
А Теперь и НАК обратился в суд что-бы не платить прибыль 13,6 млрд
https://biz.censor.net.ua/news/3134384/ ... gosbyudjet
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37
тобто, там де "папiредники" - платять податки, а афiльованi до IВК - нi?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Сер 26 чер, 2019 17:39
flyman
ИВК у нас живет по своим законам, хочу плачу - хочу не плачу
Сейчас еще Барышевский суд как отчебучет чего-то )))
Живите своим умом!
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:07
flyman написав:
тобто, там де "папiредники" - платять податки, а афiльованi до IВК - нi?
Ну навіщо Ви так? Попередники не платять, а повертають те, що з бюджету забрали на оті пусті папірці як купони! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/961-2016-%D0%BF Витяг з тієї постанови: здійснювати для забезпечення виконання абзацу третього пункту 2 цієї постанови випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116800000000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 10,5 відсотка річних, у тому числі з індексованою вартістю в розмірі до 73800000000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних, із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”; {Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1002 від 28.12.2016, № 89 від 22.02.2017} Маємо (116 800 000 000- 73 800 000 000)*0.105+73 800 000 000*0.06 = 8 943 000 000 грн. Це купон на рік який виймають попередники з бюджету через Бегомота натомість! Так що сьогоднішніх 7 млрд. - маловато буде! А ще останні облігації індексовані за вартістю!!! ВО
Востаннє редагувалось
s0v7a
в Сер 26 чер, 2019 18:34, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Сер 26 чер, 2019 18:31
Долярчик написав:
... у Лева 08(07)/12 "по дзвінку" в деяких обмінках...
.... щось не чути, щоб тупотіли наші форумчани з мішками гривень на плечах... - та й тутешні он-лайн-ці - щось теж НЕ звітують!
...ну що, таки нема - нема бабла, раз ніхто не написав, накшталт: купив сьогодні на всю каклєту!
.... а каклєта виявилась аж на 200 дол...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:21
Охрименко говорит, что нерезы в Турции владеют 153лярдов$. В банках 222лярдов$. Гос долг 30лярдов$
https://youtu.be/MQX1Nl8jo4g?t=386
Скоро курс будет 4,7
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:43
proftpd66 написав:
Охрименко говорит
... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:54
Долярчик написав: proftpd66 написав:
Охрименко говорит
... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору?
Я можу на 100% передбачити - курс піде в праву сторону
Faceless
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Додано: Сер 26 чер, 2019 20:03
Faceless написав: Долярчик написав: proftpd66 написав:
Охрименко говорит
... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору?
Я можу на 100% передбачити - курс піде в праву сторону
... ну, вправо, чи вліво - це боковик
- і як на довго? - на скільки днів?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 26 чер, 2019 20:07
Уважаемые коллеги, может лучше прекращать этот шабаш!
Мало того, что адепт краха доллара стал писать на ветке, так еще и откровения охри стали обсуждать. Давайте уважать традиции!
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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