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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1387138813891390>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:33

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Проверил - это ОВГЗ на балансе Привата.

Который сегодня перечислил в бюджет 7 млрд. прибыли: https://privatbank.ua/ru/news/2019/6/26/942



А Укрнафта не такая )) Укрнафта дулю в бюджет перечислила хотя должна была перечислить гос-ву в лице НАКа 3 млрд из 6,5 млрд прибыли.
http://enkorr.com.ua/a/news/Ukrnafta_os ... DNbkmSlEhQ

А Теперь и НАК обратился в суд что-бы не платить прибыль 13,6 млрд
https://biz.censor.net.ua/news/3134384/ ... gosbyudjet
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Проверил - это ОВГЗ на балансе Привата.

Который сегодня перечислил в бюджет 7 млрд. прибыли: https://privatbank.ua/ru/news/2019/6/26/942



А Укрнафта не такая )) Укрнафта дулю в бюджет перечислила хотя должна была перечислить гос-ву в лице НАКа 3 млрд из 6,5 млрд прибыли.
http://enkorr.com.ua/a/news/Ukrnafta_os ... DNbkmSlEhQ

А Теперь и НАК обратился в суд что-бы не платить прибыль 13,6 млрд
https://biz.censor.net.ua/news/3134384/ ... gosbyudjet

тобто, там де "папiредники" - платять податки, а афiльованi до IВК - нi?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:39

flyman
ИВК у нас живет по своим законам, хочу плачу - хочу не плачу :mrgreen:
Сейчас еще Барышевский суд как отчебучет чего-то )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:07

  flyman написав:тобто, там де "папiредники" - платять податки, а афiльованi до IВК - нi?


Ну навіщо Ви так?

Попередники не платять, а повертають те, що з бюджету забрали на оті пусті папірці як купони!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/961-2016-%D0%BF

Витяг з тієї постанови:

здійснювати для забезпечення виконання абзацу третього пункту 2 цієї постанови випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116800000000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 10,5 відсотка річних, у тому числі з індексованою вартістю в розмірі до 73800000000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних, із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1002 від 28.12.2016, № 89 від 22.02.2017}


Маємо (116 800 000 000- 73 800 000 000)*0.105+73 800 000 000*0.06 = 8 943 000 000 грн.

Це купон на рік який виймають попередники з бюджету через Бегомота натомість! Так що сьогоднішніх 7 млрд. - маловато буде!

А ще останні облігації індексовані за вартістю!!!

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 26 чер, 2019 18:34, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:31

  Долярчик написав:... у Лева 08(07)/12 "по дзвінку" в деяких обмінках...

.... щось не чути, щоб тупотіли наші форумчани з мішками гривень на плечах... - та й тутешні он-лайн-ці - щось теж НЕ звітують! :mrgreen: :lol:

...ну що, таки нема - нема бабла, раз ніхто не написав, накшталт: купив сьогодні на всю каклєту! :mrgreen: .... а каклєта виявилась аж на 200 дол... :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:21

  zzzzzz написав:
  Alex2007 написав:а может завтра на наш межбанк выйдет Джордж Сорос или какой-нибудь рептилоид и ему срочно понадобится слить млрд зелени.
:mrgreen:


Конечно можно, но вопрос - ЗАЧЕМ ? :mrgreen:


Охрименко говорит, что нерезы в Турции владеют 153лярдов$. В банках 222лярдов$. Гос долг 30лярдов$
https://youtu.be/MQX1Nl8jo4g?t=386

Скоро курс будет 4,7 :lol:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Охрименко говорит

... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Охрименко говорит

... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору? :)
Я можу на 100% передбачити - курс піде в праву сторону
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:03

  Faceless написав:
Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Охрименко говорит

... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору? :)
Я можу на 100% передбачити - курс піде в праву сторону

... ну, вправо, чи вліво - це боковик :wink:
- і як на довго? - на скільки днів?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые коллеги, может лучше прекращать этот шабаш!
Мало того, что адепт краха доллара стал писать на ветке, так еще и откровения охри стали обсуждать.
Давайте уважать традиции!
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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