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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1387138813891390

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:13

  vitaliian написав:держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова выхожу в гривну под 15,25%. Из минусов курсы укргаза нерыночные, приходиться крутиться.

При покупке валюты с "ПроЗапаса" комиссию 0,5% берут?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И еще....
Помните зарубу осенью на тему Бердянского порта?
Вот так выглядит подъезд к Бердянску когда идет жатва:
Зображення
Еще две такие группы встретил на отстое в близлежащем селе Луначарское.
На рейде стоят четыре сухогруза, ожидая своей очереди.
Что же сейчас мешает доблестным менеджерам БМПорта эффективно заниматься отгрузкой?
Канал в Керчи вроде работает в штатном режиме.....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:35

Биток +18%
С нового года +231%

Цена с 4000 до 13000 долларов взлетела)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:42

  zzzzzz написав:Биток +18%
С нового года +231%

Цена с 4000 до 13000 долларов взлетела)

Оно-то да....
Только как его его торговать с такой динамикой?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:47

vovan_prm

....а мне "доллярчик" нравиться .
....ко мне, как то ходил на консультации человек ...
Вот ,все время пытался понять, почему он не выигрывает в мегалот .
На мой ответ ,как можно выиграть то что , заранее известно (организаторы видят заранее все варианты ).
Он отвечал , что я злой и не доброжелательный .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:11

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Биток +18%
С нового года +231%

Цена с 4000 до 13000 долларов взлетела)

Оно-то да....
Только как его его торговать с такой динамикой?

Не знаю, не торгую....интрадей там наверно веселый))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Мало того, что адепт краха доллара стал писать на ветке

Вован, він не адепт краху долара, він адепт зміцнення гривні ... а це дві великих різниці ... ну і він львівський патріот, що тільки вітається на гілці ... а ще, він дає безкоштовні поради і не вміє говорити менторським тоном ...
Долярчик, Ви молодець, і попри періодичні підколки, завжди допомагаєте, коли питають чи просять. Аве, Долярчик ! )
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:26

  reef написав:
  vitaliian написав:держу гривну на "прозапас" (укргаз) под 15,25%, когда вижу смену сезона за пару часов перекидываю её в доллар, потом снова выхожу в гривну под 15,25%. Из минусов курсы укргаза нерыночные, приходиться крутиться.

При покупке валюты с "ПроЗапаса" комиссию 0,5% берут?

по идее берут. но я так не покупаю у укргаза курс неинтересный.
  Долярчик написав:- і як на довго? - на скільки днів?

от 2 дней до 2 недель (мой прогноз).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Други, ну Вы даете!
Причем здесь Долярчик?? Он веселый. Даже какие-то книги прочел из тех, что ему рекомендовали. И, делился потом впечатлениями.
Я только одно не пойму. Он делает ремонт в новой квартире. Да?
А зачем было покупать поломанную?
Или может я что-то не понимаю?

В любом случае речь не о нем.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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