При покупке валюты с "ПроЗапаса" комиссию 0,5% берут?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:13
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И еще....
Помните зарубу осенью на тему Бердянского порта?
Вот так выглядит подъезд к Бердянску когда идет жатва:
Еще две такие группы встретил на отстое в близлежащем селе Луначарское.
На рейде стоят четыре сухогруза, ожидая своей очереди.
Что же сейчас мешает доблестным менеджерам БМПорта эффективно заниматься отгрузкой?
Канал в Керчи вроде работает в штатном режиме.....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:35
Биток +18%
С нового года +231%
Цена с 4000 до 13000 долларов взлетела)
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:42
Оно-то да....
Только как его его торговать с такой динамикой?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:47
vovan_prm
....а мне "доллярчик" нравиться .
....ко мне, как то ходил на консультации человек ...
Вот ,все время пытался понять, почему он не выигрывает в мегалот .
На мой ответ ,как можно выиграть то что , заранее известно (организаторы видят заранее все варианты ).
Он отвечал , что я злой и не доброжелательный .
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:11
Не знаю, не торгую....интрадей там наверно веселый))))
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вован, він не адепт краху долара, він адепт зміцнення гривні ... а це дві великих різниці ... ну і він львівський патріот, що тільки вітається на гілці ... а ще, він дає безкоштовні поради і не вміє говорити менторським тоном ...
Долярчик, Ви молодець, і попри періодичні підколки, завжди допомагаєте, коли питають чи просять. Аве, Долярчик ! )
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:26
по идее берут. но я так не покупаю у укргаза курс неинтересный.
от 2 дней до 2 недель (мой прогноз).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Други, ну Вы даете!
Причем здесь Долярчик?? Он веселый. Даже какие-то книги прочел из тех, что ему рекомендовали. И, делился потом впечатлениями.
Я только одно не пойму. Он делает ремонт в новой квартире. Да?
А зачем было покупать поломанную?
Или может я что-то не понимаю?
В любом случае речь не о нем.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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