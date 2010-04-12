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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:04
Faceless написав: Долярчик написав: proftpd66 написав:
Охрименко говорит
... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору?
Я можу на 100% передбачити - курс піде в праву сторону
Требуем ЧУДА !! Курс 16.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:21
Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))
ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:26
vovan_prm написав:
Я только одно не пойму. Он делает ремонт в новой квартире. Да?
А зачем было покупать поломанную?
... запишемо це, як прикол дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:28
twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))
ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.
... брав різними порціями - і 500, і 800 і 1 000, і 2 000(це максимум за 1 раз)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:30
twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))
ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.
підготувалися до подвійного дна?
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:32
TylerTruman_ написав: twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))
ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.
підготувалися до подвійного дна?
Та куди вже далі.
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twin
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Додано: Сер 26 чер, 2019 23:00
Yuri_61 написав:
Например, в 1938 году в США у всех граждан конфисковали золотые украшения, слитки, монеты под страхом тюремного заключения. Как вам это?
На том фоне не удивлюсь и об отмене 50 и 100 банкнот.
Во-первых, в 1933 году, во-вторых, украшения никто не трогал, в третьих, не просто конфисковывали, а обменивали на бумажные деньги.
После этого золото перестало быть средством платежа.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 23:05
vitaliian написав:
наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.
Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.
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