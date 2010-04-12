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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1388138913901391

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:04

  Faceless написав:
Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Охрименко говорит

... а про курс що каже?
- може вниз, а може вгору? :)
Я можу на 100% передбачити - курс піде в праву сторону


Требуем ЧУДА !! Курс 16.

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:21

Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))

ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Я только одно не пойму. Он делает ремонт в новой квартире. Да?
А зачем было покупать поломанную?

... запишемо це, як прикол дня! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:28

  twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))

ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.

... брав різними порціями - і 500, і 800 і 1 000, і 2 000(це максимум за 1 раз)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:30

  twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))

ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.

підготувалися до подвійного дна?
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:32

  TylerTruman_ написав:
  twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))

ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.

підготувалися до подвійного дна?

Та куди вже далі.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:00

  Yuri_61 написав: Например, в 1938 году в США у всех граждан конфисковали золотые украшения, слитки, монеты под страхом тюремного заключения. Как вам это?
На том фоне не удивлюсь и об отмене 50 и 100 банкнот.

Во-первых, в 1933 году, во-вторых, украшения никто не трогал, в третьих, не просто конфисковывали, а обменивали на бумажные деньги.
После этого золото перестало быть средством платежа.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:05

  vitaliian написав: наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.

Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.
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