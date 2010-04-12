Во-первых, в 1933 году, во-вторых, украшения никто не трогал, в третьих, не просто конфисковывали, а обменивали на бумажные деньги.
После этого золото перестало быть средством платежа.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 23:00
Во-первых, в 1933 году, во-вторых, украшения никто не трогал, в третьих, не просто конфисковывали, а обменивали на бумажные деньги.
После этого золото перестало быть средством платежа.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Додано: Сер 26 чер, 2019 23:05
Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Додано: Чет 27 чер, 2019 07:37
Однако гривна не уходит в канализацию,а перетекает к отельерам,ремонтникам,строителям дач и импортерам крупных покупок - почему бы вышеперечисленным и не прикупить бы бакса?
Додано: Чет 27 чер, 2019 07:54
она то перетекает но уже в июле-августе, а в июне пока только несут в обменник сбережения на это всё дело. А если серьёзно я не верю что пересичный сильно влияет на курс. Бывает сложно 5к в обменник сдать нет у них столько гривны (что говорит об их объёмах). Население беднеет наоборот курс должен быть стабильный.
Топ 100 экспортёров и импортёров + нац.банк.
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:08
Россия теряет привлекательность в глазах Aberdeen Asset Management, и компания переключает свое внимание на Казахстан и Украину.
В настоящий момент доля ОФЗ в портфеле его компания является нейтральной, а позиция в рубле находится на уровне «ниже рынка». По словам господина Даймента, Aberdeen Asset Management переключает свое внимание с России на Казахстан и Украину, считая активы этих стран одними из наиболее интересных на территории бывшего СНГ.
Казахстанский тенге привлекает компанию относительно высокой доходностью и стабильностью, однако он довольно малоликвиден.
Что касается гривны, то ее курс поддерживается большим объемом валютных переводов в страну.
Вот оказывается на чем гривна держится
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