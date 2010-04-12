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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1388138913901391

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:00

  Yuri_61 написав: Например, в 1938 году в США у всех граждан конфисковали золотые украшения, слитки, монеты под страхом тюремного заключения. Как вам это?
На том фоне не удивлюсь и об отмене 50 и 100 банкнот.

Во-первых, в 1933 году, во-вторых, украшения никто не трогал, в третьих, не просто конфисковывали, а обменивали на бумажные деньги.
После этого золото перестало быть средством платежа.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:05

  vitaliian написав: наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.

Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:37

  Starikan написав:
  vitaliian написав: наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.

Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.

Однако гривна не уходит в канализацию,а перетекает к отельерам,ремонтникам,строителям дач и импортерам крупных покупок - почему бы вышеперечисленным и не прикупить бы бакса?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:54

она то перетекает но уже в июле-августе, а в июне пока только несут в обменник сбережения на это всё дело. А если серьёзно я не верю что пересичный сильно влияет на курс. Бывает сложно 5к в обменник сдать нет у них столько гривны (что говорит об их объёмах). Население беднеет наоборот курс должен быть стабильный.

Топ 100 экспортёров и импортёров + нац.банк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:08

Россия теряет привлекательность в глазах Aberdeen Asset Management, и компания переключает свое внимание на Казахстан и Украину.
В настоящий момент доля ОФЗ в портфеле его компания является нейтральной, а позиция в рубле находится на уровне «ниже рынка». По словам господина Даймента, Aberdeen Asset Management переключает свое внимание с России на Казахстан и Украину, считая активы этих стран одними из наиболее интересных на территории бывшего СНГ.
Казахстанский тенге привлекает компанию относительно высокой доходностью и стабильностью, однако он довольно малоликвиден.
Что касается гривны, то ее курс поддерживается большим объемом валютных переводов в страну.


Вот оказывается на чем гривна держится :)
edgar_po
 
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