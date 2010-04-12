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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1389139013911392>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:00

  Yuri_61 написав: Например, в 1938 году в США у всех граждан конфисковали золотые украшения, слитки, монеты под страхом тюремного заключения. Как вам это?
На том фоне не удивлюсь и об отмене 50 и 100 банкнот.

Во-первых, в 1933 году, во-вторых, украшения никто не трогал, в третьих, не просто конфисковывали, а обменивали на бумажные деньги.
После этого золото перестало быть средством платежа.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:05

  vitaliian написав: наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.

Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:37

  Starikan написав:
  vitaliian написав: наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.

Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.

Однако гривна не уходит в канализацию,а перетекает к отельерам,ремонтникам,строителям дач и импортерам крупных покупок - почему бы вышеперечисленным и не прикупить бы бакса?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:54

она то перетекает но уже в июле-августе, а в июне пока только несут в обменник сбережения на это всё дело. А если серьёзно я не верю что пересичный сильно влияет на курс. Бывает сложно 5к в обменник сдать нет у них столько гривны (что говорит об их объёмах). Население беднеет наоборот курс должен быть стабильный.

Топ 100 экспортёров и импортёров + нац.банк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:08

Россия теряет привлекательность в глазах Aberdeen Asset Management, и компания переключает свое внимание на Казахстан и Украину.
В настоящий момент доля ОФЗ в портфеле его компания является нейтральной, а позиция в рубле находится на уровне «ниже рынка». По словам господина Даймента, Aberdeen Asset Management переключает свое внимание с России на Казахстан и Украину, считая активы этих стран одними из наиболее интересных на территории бывшего СНГ.
Казахстанский тенге привлекает компанию относительно высокой доходностью и стабильностью, однако он довольно малоликвиден.
Что касается гривны, то ее курс поддерживается большим объемом валютных переводов в страну.


Вот оказывается на чем гривна держится :)
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:51

  edgar_po написав:Вот оказывается на чем гривна держится :)


Та это давно не новость, переводят сюда не только валюту, но и прут полные торбы импорта, что снижает потребность в импорте и валюте внутри Украины.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:58

  THB написав:
  Starikan написав:
  vitaliian написав: наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.

Доллар дешевый летом, когда, как правило, резко увеличиваются расходы: отдых, ремонты, стройка дач, да и крупные покупки в большинстве происходят именно летом.

Однако гривна не уходит в канализацию,а перетекает к отельерам,ремонтникам,строителям дач и импортерам крупных покупок - почему бы вышеперечисленным и не прикупить бы бакса?

Перетекает, конечно.
Но что, эти люди тоже не отдыхают, не делают ремонты, покупки?
Не тратят на жизнь, которая сейчас дорожает с каждым годом (это насчет канализации 8) )?
И всё хомячат, хомячат...

Импортеры всех мастей - это, конечно, особь статья. Собственно, это и есть основной потребитель валюты.

  vitaliian написав:она то перетекает но уже в июле-августе, а в июне пока только несут в обменник сбережения на это всё дело. А если серьёзно я не верю что пересичный сильно влияет на курс. Бывает сложно 5к в обменник сдать нет у них столько гривны (что говорит об их объёмах). Население беднеет наоборот курс должен быть стабильный.

Так обсуждалось не влияние пересичного на курс, а причины, по которым многим приходится сдавать и покупать по невыгодным курсам.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Так обсуждалось не влияние пересичного на курс, а причины, по которым многим приходится сдавать и покупать по невыгодным курсам.
это мы сидим и мониторим каждое движение курса, а многие люди узнают курс в день когда надо купить/продать валюту и курс на их решение не влияет (сам таким был). Есть у них дела поважнее чем мониторить валютные тренды или мозгов нехватает.

я 2014 я работал с крупным импортером, тогда был лютый дефицит валюты но надо было делать закупку, поскольку товар доставляется морским контейнером в интересах рентабельности загрузить контейнер под крышу поэтому доллар выкупался по любому адекватному курсу на тот момент. Просто как пример.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 чер, 2019 09:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

курсы 2,70 или 2,62 грн за 1 $ (после возможной деноминации гривны) выглядят более привлекательно, чем сейчас. И масштаб колебаний курса не так устрашающе выглядят,
чем с 28,50 до 26,20

с 2,85 грн за 1 $ курс упал до 2,62 грн за 1 $
психологически не так болезненно воспринимаются колебания курса при таких значениях,
чем 28,50 - 26,20

и тут курсу есть где разглулятся с 2,85 до 2,05 и 2,05 до 3,42.
и зарплата 98 грн /мес или 100 грн мес (как при СССР было в рублях с 1970 до 1983 года)

напрашивается деноминация гривны
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:24

Кор.счета 59,6 млрд ( +5 млрд )

Вложения банков в овернайты сокртилось на 2 млрд
Держказначейство влило в рынок +2,9 млрд

НБУ вчера купил дежурные 20 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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