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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1389139013911392

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:31

Блин, сумасшедшие нерезы

Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!

Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:40

  Yuri_61 написав:курсы 2,70 или 2,62 грн за 1 $ (после возможной деноминации гривны) выглядят более привлекательно, чем сейчас. И масштаб колебаний курса не так устрашающе выглядят,
чем с 28,50 до 26,20

с 2,85 грн за 1 $ курс упал до 2,62 грн за 1 $
психологически не так болезненно воспринимаются колебания курса при таких значениях,
чем 28,50 - 26,20

и тут курсу есть где разглулятся с 2,85 до 2,05 и 2,05 до 3,42.
и зарплата 98 грн /мес или 100 грн мес (как при СССР было в рублях с 1970 до 1983 года)

напрашивается деноминация гривны

Арифметик вы наш, Насчитали зарплату в 35 долл/мес. Это ваш психологический барьер?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:44

  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы

Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!

Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.

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это капля в море.
в ожидании на покупку сейчас 5 млрд долл от нерезов - задача до конца года
Trekker
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:52

  Trekker написав:это капля в море.
в ожидании на покупку сейчас 5 млрд долл от нерезов - задача до конца года


я так понимаю Дж.Сорос вам лично это сказал ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пумб вчера по 26,30 продавал сегодня по 26,50
ждут дорожая после выходных
vitaliian
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