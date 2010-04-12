Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!
Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.
Yuri_61 написав:курсы 2,70 или 2,62 грн за 1 $ (после возможной деноминации гривны) выглядят более привлекательно, чем сейчас. И масштаб колебаний курса не так устрашающе выглядят, чем с 28,50 до 26,20
с 2,85 грн за 1 $ курс упал до 2,62 грн за 1 $ психологически не так болезненно воспринимаются колебания курса при таких значениях, чем 28,50 - 26,20
и тут курсу есть где разглулятся с 2,85 до 2,05 и 2,05 до 3,42. и зарплата 98 грн /мес или 100 грн мес (как при СССР было в рублях с 1970 до 1983 года)
напрашивается деноминация гривны
Арифметик вы наш, Насчитали зарплату в 35 долл/мес. Это ваш психологический барьер?
Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!
Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.
это капля в море. в ожидании на покупку сейчас 5 млрд долл от нерезов - задача до конца года