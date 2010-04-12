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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1390139113921393>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:31

Блин, сумасшедшие нерезы

Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!

Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:40

  Yuri_61 написав:курсы 2,70 или 2,62 грн за 1 $ (после возможной деноминации гривны) выглядят более привлекательно, чем сейчас. И масштаб колебаний курса не так устрашающе выглядят,
чем с 28,50 до 26,20

с 2,85 грн за 1 $ курс упал до 2,62 грн за 1 $
психологически не так болезненно воспринимаются колебания курса при таких значениях,
чем 28,50 - 26,20

и тут курсу есть где разглулятся с 2,85 до 2,05 и 2,05 до 3,42.
и зарплата 98 грн /мес или 100 грн мес (как при СССР было в рублях с 1970 до 1983 года)

напрашивается деноминация гривны

Арифметик вы наш, Насчитали зарплату в 35 долл/мес. Это ваш психологический барьер?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:44

  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы

Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!

Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.

Зображення

это капля в море.
в ожидании на покупку сейчас 5 млрд долл от нерезов - задача до конца года
Trekker
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:52

  Trekker написав:это капля в море.
в ожидании на покупку сейчас 5 млрд долл от нерезов - задача до конца года


я так понимаю Дж.Сорос вам лично это сказал ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пумб вчера по 26,30 продавал сегодня по 26,50
ждут дорожая после выходных
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:10

11:00 грн. в касi нема

Тернопiль,
гривна сконьчилася в касi в 11:00
курс 26.2 +-
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:18

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

У четвер на валютному міжбанку основним драйвером всіх подій, що відбуваються — буде закінчення місяця і кварталу. Усі клієнти будуть активно закривати свої господарські операції, а короткий передсвятковий день в банках призведе до дуже насиченою роботі клієнтів в першій половині дня.

Основні угоди сьогодні пройдуть до обіду, а після нього фінустанови вже будуть в основному працювати за власними операціями з валютною позицією. Їм треба зафіксувати фінансовий результат з торгівлі валютою за місяць, квартал та за півріччя. Це відіб'ється на статистиці торгів. Ми прогнозуємо до 390-410 млн доларів при укладанні до 500-530 угод.

Проти гривні спрацює зростання ліквідності в банках і отримання клієнтами відшкодувань ПДВ. На ранок четверга коррахунки виросли відразу до 59,6 млрд гривень. Це буде тиснути на курс. Основний приріст гривневих ресурсів стався як за рахунок розрахунків держави з експортерами по відшкодуванню ПДВ і за рахунок погашення раніше випущених Мінфіном України ОВДП. Поки ці гроші ще не розподілені бізнесом і не витрачені їм. Сьогодні частина з них піде на купівлю валюти, частина — на господарські операції всередині країни, а частина — на короткі депозити в банках і депсертіфікати НБУ на період до кінця свят.

Готівковий ринок залишиться союзником для нацвалюти. Котирування в обмінниках продовжують просідати і ця частина валютного ринку як і раніше поставляє «дешеву» валюту на міжбанк через операції з валютною позицією фінустанов.

Ми прогнозуємо на сьогодні дуже велику активність на валютному ринку у першій половині дня (клієнти будуть поспішати закрити останні операції поточного місяця, кварталу і півріччя) і потім різке зниження обсягів торгів після 14 годин.

Коридор по долару буде в межах 26,10-26,25 гривень, а Нацбанк намагатиметься продовжити поповнювати резерви через викуп долара на міжбанку. Використовувати, як завжди, регулятор буде Matching.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,85- 26,05 і продаж 26,15-26,45 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,00-26,05 гривень та продаж 26,13-26,20 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:курсы 2,70 или 2,62 грн за 1 $ (после возможной деноминации гривны) выглядят более привлекательно, чем сейчас. И масштаб колебаний курса не так устрашающе выглядят,
чем с 28,50 до 26,20

с 2,85 грн за 1 $ курс упал до 2,62 грн за 1 $
психологически не так болезненно воспринимаются колебания курса при таких значениях,
чем 28,50 - 26,20

и тут курсу есть где разглулятся с 2,85 до 2,05 и 2,05 до 3,42.
и зарплата 98 грн /мес или 100 грн мес (как при СССР было в рублях с 1970 до 1983 года)

напрашивается деноминация гривны
Глупости. Не делают деноминацию всего в 10 раз

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:46

  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы

Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!

Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.

Зображення



на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)

405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)
или 30*26 = 780 000 000 000 грн.

Шах и мат. :lol:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.06.2019
грн за 100 доларів США 2618.40
Доллар укрепился на 1.76 копейки.
Ожидания дефицита валюты из-за большой порции возврата НДС, как обычно, не оправдались. На этих ожиданиях открылись на пару копеек выше вчерашнего закрытия, в период раскачки осилили еще копеечку, но оказалось, что валюты всем хватает, и еще до полудня откатились к уровням вчерашнего закрытия. После полудня ушли еще ниже.
Также движения больших объемов не очень сильно сказались на ликвидности. Суммы компенсировали друг друга, и итоговое вливание ликвидности казначейством не дотянуло даже до 3 млрд. Напомню, что позавчера казначейство изъяло 6.5.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.06.2019
Усього, млн дол. США 330.1
Обороты рабочие.
Сибарит
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