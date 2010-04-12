Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!
Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.
Yuri_61 написав:курсы 2,70 или 2,62 грн за 1 $ (после возможной деноминации гривны) выглядят более привлекательно, чем сейчас. И масштаб колебаний курса не так устрашающе выглядят, чем с 28,50 до 26,20
с 2,85 грн за 1 $ курс упал до 2,62 грн за 1 $ психологически не так болезненно воспринимаются колебания курса при таких значениях, чем 28,50 - 26,20
и тут курсу есть где разглулятся с 2,85 до 2,05 и 2,05 до 3,42. и зарплата 98 грн /мес или 100 грн мес (как при СССР было в рублях с 1970 до 1983 года)
напрашивается деноминация гривны
Арифметик вы наш, Насчитали зарплату в 35 долл/мес. Это ваш психологический барьер?
Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!
Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.
это капля в море. в ожидании на покупку сейчас 5 млрд долл от нерезов - задача до конца года
Тернопiль, гривна сконьчилася в касi в 11:00 курс 26.2 +-
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
У четвер на валютному міжбанку основним драйвером всіх подій, що відбуваються — буде закінчення місяця і кварталу. Усі клієнти будуть активно закривати свої господарські операції, а короткий передсвятковий день в банках призведе до дуже насиченою роботі клієнтів в першій половині дня.
Основні угоди сьогодні пройдуть до обіду, а після нього фінустанови вже будуть в основному працювати за власними операціями з валютною позицією. Їм треба зафіксувати фінансовий результат з торгівлі валютою за місяць, квартал та за півріччя. Це відіб'ється на статистиці торгів. Ми прогнозуємо до 390-410 млн доларів при укладанні до 500-530 угод.
Проти гривні спрацює зростання ліквідності в банках і отримання клієнтами відшкодувань ПДВ. На ранок четверга коррахунки виросли відразу до 59,6 млрд гривень. Це буде тиснути на курс. Основний приріст гривневих ресурсів стався як за рахунок розрахунків держави з експортерами по відшкодуванню ПДВ і за рахунок погашення раніше випущених Мінфіном України ОВДП. Поки ці гроші ще не розподілені бізнесом і не витрачені їм. Сьогодні частина з них піде на купівлю валюти, частина — на господарські операції всередині країни, а частина — на короткі депозити в банках і депсертіфікати НБУ на період до кінця свят.
Готівковий ринок залишиться союзником для нацвалюти. Котирування в обмінниках продовжують просідати і ця частина валютного ринку як і раніше поставляє «дешеву» валюту на міжбанк через операції з валютною позицією фінустанов.
Ми прогнозуємо на сьогодні дуже велику активність на валютному ринку у першій половині дня (клієнти будуть поспішати закрити останні операції поточного місяця, кварталу і півріччя) і потім різке зниження обсягів торгів після 14 годин.
Коридор по долару буде в межах 26,10-26,25 гривень, а Нацбанк намагатиметься продовжити поповнювати резерви через викуп долара на міжбанку. Використовувати, як завжди, регулятор буде Matching.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,85- 26,05 і продаж 26,15-26,45 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,00-26,05 гривень та продаж 26,13-26,20 гривень.
Yuri_61 написав:курсы 2,70 или 2,62 грн за 1 $ (после возможной деноминации гривны) выглядят более привлекательно, чем сейчас. И масштаб колебаний курса не так устрашающе выглядят, чем с 28,50 до 26,20
с 2,85 грн за 1 $ курс упал до 2,62 грн за 1 $ психологически не так болезненно воспринимаются колебания курса при таких значениях, чем 28,50 - 26,20
и тут курсу есть где разглулятся с 2,85 до 2,05 и 2,05 до 3,42. и зарплата 98 грн /мес или 100 грн мес (как при СССР было в рублях с 1970 до 1983 года)
напрашивается деноминация гривны
Глупости. Не делают деноминацию всего в 10 раз
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Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!
Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.
на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 27.06.2019 грн за 100 доларів США 2618.40 Доллар укрепился на 1.76 копейки. Ожидания дефицита валюты из-за большой порции возврата НДС, как обычно, не оправдались. На этих ожиданиях открылись на пару копеек выше вчерашнего закрытия, в период раскачки осилили еще копеечку, но оказалось, что валюты всем хватает, и еще до полудня откатились к уровням вчерашнего закрытия. После полудня ушли еще ниже. Также движения больших объемов не очень сильно сказались на ликвидности. Суммы компенсировали друг друга, и итоговое вливание ликвидности казначейством не дотянуло даже до 3 млрд. Напомню, что позавчера казначейство изъяло 6.5.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 25.06.2019 Усього, млн дол. США 330.1 Обороты рабочие.