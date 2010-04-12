Додано: Чет 27 чер, 2019 10:18

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



У четвер на валютному міжбанку основним драйвером всіх подій, що відбуваються — буде закінчення місяця і кварталу. Усі клієнти будуть активно закривати свої господарські операції, а короткий передсвятковий день в банках призведе до дуже насиченою роботі клієнтів в першій половині дня.



Основні угоди сьогодні пройдуть до обіду, а після нього фінустанови вже будуть в основному працювати за власними операціями з валютною позицією. Їм треба зафіксувати фінансовий результат з торгівлі валютою за місяць, квартал та за півріччя. Це відіб'ється на статистиці торгів. Ми прогнозуємо до 390-410 млн доларів при укладанні до 500-530 угод.



Проти гривні спрацює зростання ліквідності в банках і отримання клієнтами відшкодувань ПДВ. На ранок четверга коррахунки виросли відразу до 59,6 млрд гривень. Це буде тиснути на курс. Основний приріст гривневих ресурсів стався як за рахунок розрахунків держави з експортерами по відшкодуванню ПДВ і за рахунок погашення раніше випущених Мінфіном України ОВДП. Поки ці гроші ще не розподілені бізнесом і не витрачені їм. Сьогодні частина з них піде на купівлю валюти, частина — на господарські операції всередині країни, а частина — на короткі депозити в банках і депсертіфікати НБУ на період до кінця свят.



Готівковий ринок залишиться союзником для нацвалюти. Котирування в обмінниках продовжують просідати і ця частина валютного ринку як і раніше поставляє «дешеву» валюту на міжбанк через операції з валютною позицією фінустанов.



Ми прогнозуємо на сьогодні дуже велику активність на валютному ринку у першій половині дня (клієнти будуть поспішати закрити останні операції поточного місяця, кварталу і півріччя) і потім різке зниження обсягів торгів після 14 годин.



Коридор по долару буде в межах 26,10-26,25 гривень, а Нацбанк намагатиметься продовжити поповнювати резерви через викуп долара на міжбанку. Використовувати, як завжди, регулятор буде Matching.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,85- 26,05 і продаж 26,15-26,45 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,00-26,05 гривень та продаж 26,13-26,20 гривень.