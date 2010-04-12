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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:19
twin написав: TylerTruman_ написав: twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))
ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.
підготувалися до подвійного дна?
Та куди вже далі.
також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра
... може на форумі Моцарта аналітики на нормальних часових графіках (налік і МБ) мають чіткішу картину
#noFOMO
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:31
TylerTruman_ написав:
також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра
...
Годовое дно после Вашего прошлого прогноза ещё не обновляли или я пропустил ?
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