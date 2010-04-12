|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:19
twin написав: TylerTruman_ написав: twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))
ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.
підготувалися до подвійного дна?
Та куди вже далі.
також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра
... може на форумі Моцарта аналітики на нормальних часових графіках (налік і МБ) мають чіткішу картину
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:31
TylerTruman_ написав:
також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра
...
Годовое дно после Вашего прошлого прогноза ещё не обновляли или я пропустил ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 1117 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:46
Игорь написав: TylerTruman_ написав:
також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра
...
Годовое дно после Вашего прошлого прогноза ещё не обновляли или я пропустил ?
зараз на карті подвійне дно поточного ведмежого тренду, ... а якщо буде оновлене минулорічне, то це взагалі на користь глобального розвороту і в довгосрок укріплення гривні ще на ~10%, імхо
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:04
TylerTruman_ написав: Игорь написав: TylerTruman_ написав:
також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра
...
Годовое дно после Вашего прошлого прогноза ещё не обновляли или я пропустил ?
зараз на карті подвійне дно поточного ведмежого тренду, ... а якщо буде оновлене минулорічне, то це взагалі на користь глобального розвороту і в довгосрок укріплення гривні ще на ~10%, імхо
Это работает пока есть покупатели овгз. В случае большого шухера (наподобие мирового кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы. Гривневые овгз погасят без вариантов, а вот где будут брать валюту и по какому курсу - большой вопрос.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 27 чер, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:08
vitaliian написав:
это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.
Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))
Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33804
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3308 раз.
- Подякували: 6745 раз.
-
- Профіль
-
21
3
2
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:12
zzzzzz а политических рисков я особых не вижу, надеюсь Зе не идиот идти против здравого смысла, разводить здесь беззаконие а там рассказывать что это сделал Путин. Инвесторы ждут перемен и внимательно следят можно ли заводить деньги или лучше подождать следующего.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 27 чер, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:14
vitaliian написав:zzzzzz
а политических рисков я особых не вижу, надеюсь Зе не идиот идти против доноров, разводить здесь коррупцию а там рассказывать что это сделал Путин.
Есть проблемка одна, фамилия этой проблемки Коломойский...
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33804
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3308 раз.
- Подякували: 6745 раз.
-
- Профіль
-
21
3
2
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:20
zzzzzz После Фирташа, громкой кампании против коррупции в окружении Порошенко и фемиды слегка прижавшей самого Беню? Это будет выглядеть странно.
И потом ПАП коррупцией "защищал" (назовём это так) свои и Ахметова активы, а Зеленский будет защищать чужие. Как бы не одно и тоже. Не может волк быть пастухом овец, а олигарх президентом. Страна должна выучить этот урок.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 27 чер, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:27
vitaliian
Я ему передам Ваши советы )))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33804
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3308 раз.
- Подякували: 6745 раз.
-
- Профіль
-
21
3
2
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:33
zzzzzz написав: vitaliian написав:
это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.
Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))
Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....
В 2008 кто-то на этом форуме написал примерно следующее:
Пока ты в баксе, у тебя здоровый сон, неплохой аппетит и т.д.,
перешел в гривну - волнения, нервы...
Прочитал сегодня статистику по ПФ, кратко говоря - там просто ж..па, а с сентября, когда намечается очередное повышение или индексация(не помню точно), необходимо еще дополнительно искать 2-2,5 млрд. грн ежемесячно, а евробляхи заканчиваются
+ уже месяца 3-4 большие проблемы в фонде соцстраха, задерживают в среднем на месяц-полтора выплаты больничных и других пособий, такого я давно не припомню
-
EvgCapp
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 21.05.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15160
|1791797
|
|
|6650
|1433191
|
Вів 25 чер, 2019 13:42
ЛОБ
|
|159
|274798
|
|