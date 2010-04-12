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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1391139213931394>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:19

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:
  twin написав:Долярчик
Пригадую ви перед травневими гребли по 26.80(86) хоча я попереджав, що спішити треба повільно, нещодавно знаву прибрали по 26.38 і портфель далі 70% грн це як? Чи ви по 100-200дол скуповуєте))

ПС гривні маю десь 2% на поточному, а може і менше.

підготувалися до подвійного дна?

Та куди вже далі.

також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра :roll: ... може на форумі Моцарта аналітики на нормальних часових графіках (налік і МБ) мають чіткішу картину 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:31

  TylerTruman_ написав:також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра :roll: ...

Годовое дно после Вашего прошлого прогноза ещё не обновляли или я пропустил ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:46

  Игорь написав:
  TylerTruman_ написав:також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра :roll: ...

Годовое дно после Вашего прошлого прогноза ещё не обновляли или я пропустил ?

зараз на карті подвійне дно поточного ведмежого тренду, ... а якщо буде оновлене минулорічне, то це взагалі на користь глобального розвороту і в довгосрок укріплення гривні ще на ~10%, імхо :shock:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:04

  TylerTruman_ написав:
  Игорь написав:
  TylerTruman_ написав:також в баксі, т.я. знаходимся в зоні покупців, але із точки зору великих тайм-фреймів у відскок поки тільки віра :roll: ...

Годовое дно после Вашего прошлого прогноза ещё не обновляли или я пропустил ?

зараз на карті подвійне дно поточного ведмежого тренду, ... а якщо буде оновлене минулорічне, то це взагалі на користь глобального розвороту і в довгосрок укріплення гривні ще на ~10%, імхо :shock:

Это работает пока есть покупатели овгз. В случае большого шухера (наподобие мирового кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы. Гривневые овгз погасят без вариантов, а вот где будут брать валюту и по какому курсу - большой вопрос.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 чер, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:08

  vitaliian написав:это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.


Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))
Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:12

zzzzzz а политических рисков я особых не вижу, надеюсь Зе не идиот идти против здравого смысла, разводить здесь беззаконие а там рассказывать что это сделал Путин. Инвесторы ждут перемен и внимательно следят можно ли заводить деньги или лучше подождать следующего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 чер, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:14

  vitaliian написав:zzzzzz а политических рисков я особых не вижу, надеюсь Зе не идиот идти против доноров, разводить здесь коррупцию а там рассказывать что это сделал Путин.



Есть проблемка одна, фамилия этой проблемки Коломойский...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:20

zzzzzz После Фирташа, громкой кампании против коррупции в окружении Порошенко и фемиды слегка прижавшей самого Беню? Это будет выглядеть странно.

И потом ПАП коррупцией "защищал" (назовём это так) свои и Ахметова активы, а Зеленский будет защищать чужие. Как бы не одно и тоже. Не может волк быть пастухом овец, а олигарх президентом. Страна должна выучить этот урок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 чер, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:27

vitaliian
Я ему передам Ваши советы )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:33

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.


Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))
Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....


В 2008 кто-то на этом форуме написал примерно следующее:
Пока ты в баксе, у тебя здоровый сон, неплохой аппетит и т.д.,
перешел в гривну - волнения, нервы...
Прочитал сегодня статистику по ПФ, кратко говоря - там просто ж..па, а с сентября, когда намечается очередное повышение или индексация(не помню точно), необходимо еще дополнительно искать 2-2,5 млрд. грн ежемесячно, а евробляхи заканчиваются
+ уже месяца 3-4 большие проблемы в фонде соцстраха, задерживают в среднем на месяц-полтора выплаты больничных и других пособий, такого я давно не припомню
EvgCapp
 
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