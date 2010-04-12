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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:35
EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.
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vitaliian
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:40
vitaliian написав: TylerTruman_ написав:
Это работает пока есть покупатели овгз. В случае большого шухера (наподобие мирового кризиса 2008)
все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы. Гривневые овгз погасят без вариантов, а вот где будут брать валюту и по какому курсу - большой вопрос.
це зрозуміло, у випадку фінансової кризи => проти лома немає прийому,
... а так, я для себе намагався виправдити фундаментальними факторами сценарій укріплення, Україна має пристойні показники, за виключенням крупних виплат по зовнішнім боргам, але якщо перепозичимо, то чим не на користь укріплення буде?
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:52
TylerTruman_ Если 16ти летняя дочка начинает приносить по 100$ в день это хорошо или плохо? нужно понимать чем вызвано укрепление.
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vitaliian
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