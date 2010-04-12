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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1391139213931394

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:35

EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:40

  vitaliian написав:
  TylerTruman_ написав:Это работает пока есть покупатели овгз. В случае большого шухера (наподобие мирового кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы. Гривневые овгз погасят без вариантов, а вот где будут брать валюту и по какому курсу - большой вопрос.

це зрозуміло, у випадку фінансової кризи => проти лома немає прийому,
... а так, я для себе намагався виправдити фундаментальними факторами сценарій укріплення, Україна має пристойні показники, за виключенням крупних виплат по зовнішнім боргам, але якщо перепозичимо, то чим не на користь укріплення буде?
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:52

TylerTruman_ Если 16ти летняя дочка начинает приносить по 100$ в день это хорошо или плохо? нужно понимать чем вызвано укрепление.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:16

  vitaliian написав:EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.


по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях.
И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток.
Ну а так лет через ...надцать выстрелит на 60 не меньше. А потом в течении 10 - 20 следующих лет будет укрпепляж до 45.
Вангую!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 27 чер, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:24

  EvgCapp написав:В 2008 кто-то на этом форуме написал примерно следующее:
Пока ты в баксе, у тебя здоровый сон, неплохой аппетит и т.д.,
перешел в гривну - волнения, нервы...
Прочитал сегодня статистику по ПФ, кратко говоря - там просто ж..па, а с сентября, когда намечается очередное повышение или индексация(не помню точно), необходимо еще дополнительно искать 2-2,5 млрд. грн ежемесячно, а евробляхи заканчиваются
+ уже месяца 3-4 большие проблемы в фонде соцстраха, задерживают в среднем на месяц-полтора выплаты больничных и других пособий, такого я давно не припомню


Не нагнетайте. Ничего плохого ещё лет ...надцать не будет с гривной. Читайте мой пост выше.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:45

  Yuri_61 написав:
  vitaliian написав:EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.


по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях.
И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток.
Ну а так лет через ...надцать выстрелит на 60 не меньше. А потом в течении 10 - 20 следующих лет будет укрпепляж до 45.
Вангую!
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Дед Мороз
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