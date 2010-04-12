EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.
TylerTruman_ написав:Это работает пока есть покупатели овгз. В случае большого шухера (наподобие мирового кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы. Гривневые овгз погасят без вариантов, а вот где будут брать валюту и по какому курсу - большой вопрос.
це зрозуміло, у випадку фінансової кризи => проти лома немає прийому, ... а так, я для себе намагався виправдити фундаментальними факторами сценарій укріплення, Україна має пристойні показники, за виключенням крупних виплат по зовнішнім боргам, але якщо перепозичимо, то чим не на користь укріплення буде?
vitaliian написав:EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.
по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях. И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток. Ну а так лет через ...надцать выстрелит на 60 не меньше. А потом в течении 10 - 20 следующих лет будет укрпепляж до 45. Вангую!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 27 чер, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
EvgCapp написав:В 2008 кто-то на этом форуме написал примерно следующее: Пока ты в баксе, у тебя здоровый сон, неплохой аппетит и т.д., перешел в гривну - волнения, нервы... Прочитал сегодня статистику по ПФ, кратко говоря - там просто ж..па, а с сентября, когда намечается очередное повышение или индексация(не помню точно), необходимо еще дополнительно искать 2-2,5 млрд. грн ежемесячно, а евробляхи заканчиваются + уже месяца 3-4 большие проблемы в фонде соцстраха, задерживают в среднем на месяц-полтора выплаты больничных и других пособий, такого я давно не припомню
Не нагнетайте. Ничего плохого ещё лет ...надцать не будет с гривной. Читайте мой пост выше.
vitaliian написав:EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.
по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях. И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток. Ну а так лет через ...надцать выстрелит на 60 не меньше. А потом в течении 10 - 20 следующих лет будет укрпепляж до 45. Вангую!
vitaliian написав:EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.
по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях. И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток.
Не хватает только заявления, что равновесный курс 4, чтобы я бы принял Вас за всем известного бородатого парня
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 26.06.2019 27.06.2019 починає діяти з: 27.06.2019 01.07.2019 100 дол. США 2616.6382 2617.7939 После полудня гривна отыграла 0.6 копейки. При этом, после снижения курса к 12-20 до 26.15-26.17, что на копейку ниже вчерашнего закрытия, всякая динамика прекратилась. Активная торговля, при этом, еще некоторое время продолжалась.
Ревальвация год к году составила 15 копеек (чуть более 0.5%).
Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!
Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.
на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)
можна розшифрувати многоходовочку, я не поняв що значать 405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн) или 30*26 = 780 000 000 000 грн. та чому мат?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
vitaliian написав:это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.
Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет ))) Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....
чим комбайни впливають на курс?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.