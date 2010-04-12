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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1393139413951396>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:06

  flyman написав:
  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.


Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))
Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....

чим комбайни впливають на курс?

мелкие аграрии продают урожай экспортёрам и конвертируют выручку в доллары, но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что на понедельник прогнозируете? Нынешнее состояние вещей продолжится или возможны изменения в сторону вверх?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:16

  vitaliian написав: но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.

Это обычные люди, с долгами, с детьми, которых нужно учить, с родителями пенсионерами, с хотелками новых машин и шуб, с требующими ремонта тракторами, с заделами на новый посев, а после всего этого можно и конвертнуться
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:21

  Игорь написав:
  vitaliian написав: но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.

Это обычные люди, с долгами, с детьми, которых нужно учить, с родителями пенсионерами, с хотелками новых машин и шуб, с требующими ремонта тракторами, с заделами на новый посев, а после всего этого можно и конвертнуться

или те кто скупает урожай у обычных людей конвертирует свою валюту в гривну чтобы после опять получить за него валюту. Обязаловку продажи отменили вот и досиделись в долларе до 26 а сейчас сдают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:28

развлекитесь
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Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:30

Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд.

Всего за июнь вернули 13,6 млрд.

Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:35

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы

Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!

Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.

Зображення


на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)

405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)
или 30*26 = 780 000 000 000 грн.

Шах и мат. :lol:


можна розшифрувати многоходовочку, я не поняв що значать
405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)
или 30*26 = 780 000 000 000 грн.
та чому мат?


flyman

там написано и видео есть:
viewtopic.php?p=4694642#p4694642
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вікна 26,15
twin
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:43

  zzzzzz написав:Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд.

Всего за июнь вернули 13,6 млрд.

Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит.

Реакція може бути вже в новому місяці.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:45

  zzzzzz написав:Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд.

Всего за июнь вернули 13,6 млрд.

Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит.

Еще как реагирует. Вот только кому теперь нужен слабеющий день за днем доллар.
Гривна - вот новая звезда на мировом валютном небосклоне, укрепляется вопреки всему!
Нерезы уже расталкивают друг друга локтями(а некоторые втихаря и по причандалам конкурента коленкой в толкучке норовят отоварить)в попытке приобрести вожделенные ОВГЗ свежеминфиновского разлива. НБУ, вальяжно развалившись на троне, отчески взирает на умоляющие лица страждущих нерезов.
Плюс 20% в ОВГЗ за один только июнь - это уже признание.
Вот кто в американские трежеря готов вложиться в объеме 20%? Молчите? То-то же!
antey1969
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