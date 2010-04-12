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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1393139413951396

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:52

vitaliian"
  flyman написав:
  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.


Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))
Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....

чим комбайни впливають на курс?

мелкие аграрии продают урожай экспортёрам и конвертируют выручку в доллары, но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.[/quote]
=====
якби вiд перестановки доданкiв, сума не змiнюеться, ба навiть iнвалюти стае бiльше,
я б сказав, на покращення гривнi
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:55

proftpd66
  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Блин, сумасшедшие нерезы

Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!

Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.

Зображення


на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)

405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)
или 30*26 = 780 000 000 000 грн.

Шах и мат. :lol:


можна розшифрувати многоходовочку, я не поняв що значать
405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)
или 30*26 = 780 000 000 000 грн.
та чому мат?


flyman

там написано и видео есть:
viewtopic.php?p=4694642#p4694642[/quote]
====
бородань про Туреччину, рiк тому,
ну а ненька при чом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 1393139413951396
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