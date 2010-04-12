vitaliian написав:это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.
Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет ))) Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....
чим комбайни впливають на курс?
мелкие аграрии продают урожай экспортёрам и конвертируют выручку в доллары, но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.[/quote] ===== якби вiд перестановки доданкiв, сума не змiнюеться, ба навiть iнвалюти стае бiльше, я б сказав, на покращення гривнi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!
Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.
на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд.
Всего за июнь вернули 13,6 млрд.
Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит.
Еще как реагирует. Вот только кому теперь нужен слабеющий день за днем доллар. Гривна - вот новая звезда на мировом валютном небосклоне, укрепляется вопреки всему! Нерезы уже расталкивают друг друга локтями(а некоторые втихаря и по причандалам конкурента коленкой в толкучке норовят отоварить)в попытке приобрести вожделенные ОВГЗ свежеминфиновского разлива. НБУ, вальяжно развалившись на троне, отчески взирает на умоляющие лица страждущих нерезов. Плюс 20% в ОВГЗ за один только июнь - это уже признание. Вот кто в американские трежеря готов вложиться в объеме 20%? Молчите? То-то же!
vitaliian написав:EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.
по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях. И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток. Ну а так лет через ...надцать выстрелит на 60 не меньше. А потом в течении 10 - 20 следующих лет будет укрпепляж до 45. Вангую!
zzzzzz написав:Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд. Всего за июнь вернули 13,6 млрд. Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит.
Скорее всего НДС ые деньги реально попадут на счета после закрытия межбанка. И результат мы увидим в понедельник. Иначе я вообще ничего не понимаю, но всё равно продолжаю покупать доллар. Ну не в канализацию же они их спускают, как кто-то здесь писал...