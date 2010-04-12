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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1394139513961397> Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547 1. меньше 27 28% 153 2. 27 - 28.50 44% 238 3. 28.50 - 30 19% 103 4. 30-35 5% 25 5. больше 35 5% 28 Всього голосів : 547 Додано: Чет 27 чер, 2019 15:52

flyman написав: zzzzzz написав: vitaliian написав: это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы. это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.



Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))

Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты .... Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....

чим комбайни впливають на курс? чим комбайни впливають на курс?

мелкие аграрии продают урожай экспортёрам и конвертируют выручку в доллары, но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.[/quote]

=====

якби вiд перестановки доданкiв, сума не змiнюеться, ба навiть iнвалюти стае бiльше,

я б сказав, на покращення гривнi vitaliian"мелкие аграрии продают урожай экспортёрам и конвертируют выручку в доллары, но это слухи по факту неизвестно конвертируют или нет.[/quote]=====якби вiд перестановки доданкiв, сума не змiнюеться, ба навiть iнвалюти стае бiльше,я б сказав, на покращення гривнi В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15821 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 15:55

flyman написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав: Блин, сумасшедшие нерезы



Вчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!



Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.



Блин, сумасшедшие нерезыВчера нерезы купили гривневые ОВГЗ на 4,4 млрд.грн. это примерно 168 млн.долларов, НБУ выкупил всего 20 млн , но курс при этом не проседал....кто-то хорошо тарит валюту!!Так же вчера нерезы купили долларовых ОВГЗ на 400 млн грн в эквиваленте. Предполагаю что это часть тех нерезов которые играют в кери трейд, и они решили не выходить с Украины а до зимы пересидеть в долларовых бумагах.



на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)



405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)

или 30*26 = 780 000 000 000 грн.



Шах и мат. на предыдущей странице я написал, что 222+153+30$ (30 в гос. долге Турции)405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)или 30*26 = 780 000 000 000 грн.Шах и мат.



можна розшифрувати многоходовочку, я не поняв що значать

405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)

или 30*26 = 780 000 000 000 грн.

та чому мат? можна розшифрувати многоходовочку, я не поняв що значать405млрд$ * 26 = 10 530 000 000 000. (10 трлрд грн)или 30*26 = 780 000 000 000 грн.та чому мат?



flyman



там написано и видео есть:

[/quote]

====

бородань про Туреччину, рiк тому,

ну а ненька при чом? proftpd66там написано и видео есть: viewtopic.php?p=4694642#p4694642 [/quote]====бородань про Туреччину, рiк тому,ну а ненька при чом? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15821 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 16:32 antey1969 написав: zzzzzz написав: Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд.



Всего за июнь вернули 13,6 млрд.



Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит. Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд.Всего за июнь вернули 13,6 млрд.Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит.

Еще как реагирует. Вот только кому теперь нужен слабеющий день за днем доллар.

Гривна - вот новая звезда на мировом валютном небосклоне, укрепляется вопреки всему!

Нерезы уже расталкивают друг друга локтями(а некоторые втихаря и по причандалам конкурента коленкой в толкучке норовят отоварить)в попытке приобрести вожделенные ОВГЗ свежеминфиновского разлива. НБУ, вальяжно развалившись на троне, отчески взирает на умоляющие лица страждущих нерезов.

Плюс 20% в ОВГЗ за один только июнь - это уже признание.

Вот кто в американские трежеря готов вложиться в объеме 20%? Молчите? То-то же! Еще как реагирует. Вот только кому теперь нужен слабеющий день за днем доллар.Гривна - вот новая звезда на мировом валютном небосклоне, укрепляется вопреки всему!Нерезы уже расталкивают друг друга локтями(а некоторые втихаря и по причандалам конкурента коленкой в толкучке норовят отоварить)в попытке приобрести вожделенные ОВГЗ свежеминфиновского разлива. НБУ, вальяжно развалившись на троне, отчески взирает на умоляющие лица страждущих нерезов.Плюс 20% в ОВГЗ за один только июнь - это уже признание.Вот кто в американские трежеря готов вложиться в объеме 20%? Молчите? То-то же!

Грандіозний шухєр буде потім...) Грандіозний шухєр буде потім...) twin

Повідомлень: 2945 З нами з: 19.01.09 Подякував: 28 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 16:35 Yuri_61 написав: vitaliian написав: EvgCapp цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40. цены растут а курс стабилен, верный признак назревшей "коррекции". В прошлые годы праздник жизни обеспечивал растущий экспорт. Если экспорт перестанет расти с нашей инфляцией выстрельнет курс под 40.



по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях.

И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток.

Ну а так лет через ...надцать выстрелит на 60 не меньше. А потом в течении 10 - 20 следующих лет будет укрпепляж до 45.

Вангую! по крайней мере при моей жизни курса па40 не будет. Ну может на 2 часа продится такой курс при эктранеординарных условиях.И курс па30 тоже при жизни я уже не увижу, чтоб держался больше одних суток.Ну а так лет через ...надцать выстрелит на 60 не меньше. А потом в течении 10 - 20 следующих лет будет укрпепляж до 45.Вангую!

вы ,что - уже собрались умирать?! вы ,что - уже собрались умирать?! dima_beleb Повідомлень: 232 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 16:53 zzzzzz написав: Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд. Всего за июнь вернули 13,6 млрд. Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит. Сегодня еще налили ПДВ на 1,9 млрд и вчера на 7,5 млрд. Всего за июнь вернули 13,6 млрд. Странно почему межбанк не реагирует. Может нерезов много заходит.

Скорее всего НДС ые деньги реально попадут на счета после закрытия межбанка. И результат мы увидим в понедельник. Иначе я вообще ничего не понимаю, но всё равно продолжаю покупать доллар. Ну не в канализацию же они их спускают, как кто-то здесь писал...



*Відправлено з Чату Скорее всего НДС ые деньги реально попадут на счета после закрытия межбанка. И результат мы увидим в понедельник. Иначе я вообще ничего не понимаю, но всё равно продолжаю покупать доллар. Ну не в канализацию же они их спускают, как кто-то здесь писал... Яша Повідомлень: 762 З нами з: 10.04.07 Подякував: 61 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:13 Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33811 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3309 раз. Подякували: 6750 раз. Профіль 21 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:25 zzzzzz написав: Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Насчет дешевеющего доллара.29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.

Разве встреча Джи20 не в Осаке, Япония?!

ФРС еще ни разу не понижал ставку и не понизит. (это все во влажных мечтах либералов, которые привыкли к дешевым деньгам) Разве встреча Джи20 не в Осаке, Япония?!ФРС еще ни разу не понижал ставку и не понизит. (это все во влажных мечтах либералов, которые привыкли к дешевым деньгам) dima_beleb Повідомлень: 232 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 48 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:47 dima_beleb

сори , описька ) Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33811 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3309 раз. Подякували: 6750 раз. Профіль 21 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 19:06 dima_beleb написав: zzzzzz написав: Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Насчет дешевеющего доллара.29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.

Разве встреча Джи20 не в Осаке, Япония?!

ФРС еще ни разу не понижал ставку и не понизит. (это все во влажных мечтах либералов, которые привыкли к дешевым деньгам) Разве встреча Джи20 не в Осаке, Япония?!ФРС еще ни разу не понижал ставку и не понизит. (это все во влажных мечтах либералов, которые привыкли к дешевым деньгам)





+ золото дорожает и биток. Деньги бегут из США? или черный рынок Китая боится девальвации юаня?



Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ. + золото дорожает и биток. Деньги бегут из США? или черный рынок Китая боится девальвации юаня?Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ. https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 790 З нами з: 22.12.16 Подякував: 84 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 19:12 proftpd66

Биток уже не дорожает. THB Повідомлень: 694 З нами з: 22.07.16 Подякував: 136 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1394139513961397> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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