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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1394139513961397 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547 1. меньше 27 28% 153 2. 27 - 28.50 44% 238 3. 28.50 - 30 19% 103 4. 30-35 5% 25 5. больше 35 5% 28 Всього голосів : 547 Додано: Чет 27 чер, 2019 19:24 proftpd66 написав:

Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ. Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ.

Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.

Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями. Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями. dima_beleb Повідомлень: 232 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 19:30 dima_beleb написав: proftpd66 написав:

Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ. Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ.

Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.

Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями. Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями.



в Турции 30лядов$ госы и частный сектор 222лярда$.

у нас около госы 0.17лярда$. (+конечно еврооблигации, около 10) в Турции 30лядов$ госы и частный сектор 222лярда$.у нас около госы 0.17лярда$. (+конечно еврооблигации, около 10) https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 790 З нами з: 22.12.16 Подякував: 84 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 19:43 proftpd66 написав: dima_beleb написав: proftpd66 написав:

Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ. Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ.

Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.

Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями. Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями.



в Турции 30лядов$ госы и частный сектор 222лярда$.

у нас около госы 0.17лярда$. (+конечно еврооблигации, около 10) в Турции 30лядов$ госы и частный сектор 222лярда$.у нас около госы 0.17лярда$. (+конечно еврооблигации, около 10)

я не можу нiяк зрозумiти, до чого тут Туреччина та госи?

тiльки знову не вiдсилайте до бородача. я не можу нiяк зрозумiти, до чого тут Туреччина та госи?тiльки знову не вiдсилайте до бородача. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15820 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 19:59 zzzzzz написав: Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Насчет дешевеющего доллара.29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.





гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80 гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80 Nazarkino

Повідомлень: 1009 З нами з: 17.11.11 Подякував: 186 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:01 Nazarkino написав: zzzzzz написав: Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Насчет дешевеющего доллара.29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.





гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80 гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80

почему так думаете?

после выборов в ВР? или по др. причинам? почему так думаете?после выборов в ВР? или по др. причинам? dima_beleb Повідомлень: 232 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:10 dima_beleb написав: Nazarkino написав: zzzzzz написав: Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Насчет дешевеющего доллара.29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.

останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає...



гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80 останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає...гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80

почему так думаете?

после выборов в ВР? или по др. причинам? почему так думаете?после выборов в ВР? или по др. причинам? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15820 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:16 dima_beleb написав: Nazarkino написав: zzzzzz написав: Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Насчет дешевеющего доллара.29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.





гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80 гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80

почему так думаете?

после выборов в ВР? или по др. причинам? почему так думаете?после выборов в ВР? или по др. причинам?

останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає... останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає... В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15820 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:30 dima_beleb написав: Nazarkino написав: zzzzzz написав: Насчет дешевеющего доллара.

29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.

Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.



насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?



К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс. Насчет дешевеющего доллара.29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.

останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає...



гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80 останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає...гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80

почему так думаете?

после выборов в ВР? или по др. причинам? почему так думаете?после выборов в ВР? или по др. причинам? [/quote]



згадайте вибори до ВР у 2014 + незначна девальвація піде на користь економіці [/quote]згадайте вибори до ВР у 2014 + незначна девальвація піде на користь економіці Nazarkino

Повідомлень: 1009 З нами з: 17.11.11 Подякував: 186 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1394139513961397 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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