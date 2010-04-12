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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:24
proftpd66 написав:
Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ.
Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.
Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями.
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dima_beleb
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:30
dima_beleb написав: proftpd66 написав:
Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ.
Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.
Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями.
в Турции 30лядов$ госы и частный сектор 222лярда$.
у нас около госы 0.17лярда$. (+конечно еврооблигации, около 10)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:43
proftpd66 написав: dima_beleb написав: proftpd66 написав:
Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ.
Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.
Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями.
в Турции 30лядов$ госы и частный сектор 222лярда$.
у нас около госы 0.17лярда$. (+конечно еврооблигации, около 10)
я не можу нiяк зрозумiти, до чого тут Туреччина та госи?
тiльки знову не вiдсилайте до бородача.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:59
zzzzzz написав:
Насчет дешевеющего доллара.
29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.
Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.
насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?
К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.
гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80
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Nazarkino
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:01
Nazarkino написав: zzzzzz написав:
Насчет дешевеющего доллара.
29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.
Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.
насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?
К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.
гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80
почему так думаете?
после выборов в ВР? или по др. причинам?
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dima_beleb
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:16
dima_beleb написав: Nazarkino написав: zzzzzz написав:
Насчет дешевеющего доллара.
29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.
Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.
насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?
К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.
гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80
почему так думаете?
после выборов в ВР? или по др. причинам?
останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:30
dima_beleb написав: Nazarkino написав: zzzzzz написав:
Насчет дешевеющего доллара.
29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.
Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.
насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?
К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.
останнім часом, перед заходом валюти, курс росте, а перед виплатами, навпаки, падає...
гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80
почему так думаете?
после выборов в ВР? или по др. причинам?
[/quote]
згадайте вибори до ВР у 2014 + незначна девальвація піде на користь економіці
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Nazarkino
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:03
Nazarkino написав:
згадайте вибори до ВР у 2014 + незначна девальвація піде на користь економіці
Як можна порівнювати 2014 з нині?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:59
ALEF написав: Nazarkino написав:
згадайте вибори до ВР у 2014 + незначна девальвація піде на користь економіці
Як можна порівнювати 2014 з нині?
все вірно,так і не сказано що сразу ж після виборів долар па50))
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Nazarkino
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:01
EvgCapp написав: zzzzzz написав: vitaliian написав:
это пока есть покупатели овгз, в случае большого шухера (наподобие кризиса 2008) все покупатели мгновенно разбегутся (как тогда разбежался капитал, который под ипотеку завели инодочки) и тогда кто сидит в гривне обеднеет в разы.
Согласен, вот примет ОАСК опять какое-то очередное бредовое решение по Привату и будет )))
Ну и не забываем что уборочная компания уже стартовала и набирает обороты ....
В 2008 кто-то на этом форуме написал примерно следующее:
Пока ты в баксе, у тебя здоровый сон, неплохой аппетит и т.д.,
перешел в гривну - волнения, нервы...
Прочитал сегодня статистику по ПФ, кратко говоря - там просто ж..па, а с сентября, когда намечается очередное повышение или индексация(не помню точно), необходимо еще дополнительно искать 2-2,5 млрд. грн ежемесячно, а евробляхи заканчиваются
+ уже месяца 3-4 большие проблемы в фонде соцстраха, задерживают в среднем на месяц-полтора выплаты больничных и других пособий, такого я давно не припомню
пособие по безработице платят стабильно...
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