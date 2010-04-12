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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1395139613971398

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:09

  zzzzzz написав:Насчет дешевеющего доллара.
29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.
Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.

насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?

К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.

Все в кучу, движения доллара в мире почти не влияют на нашу кухню. А что касается болтовни на саммите, то она мало что решит. Все прекрасно знают, что основная причина спроса на китайские товары и невостребованности американских - переоцененный доллар, слишком дорогая рабочая сила в США и нежелание работать, а не китайцы. Плюс никакие переговоры не решат критическую проблему ужасного торгового баланса США, бюджетного дефицита, гос. долга и замедления экономики (заказы на товары длительного пользования падают, продажи новостроек, идекс уверенности потребителей и это только за последние 3 дня).
hxbbgaf
 
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