zzzzzz написав:Насчет дешевеющего доллара.
29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.
Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.
насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?
К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.
Все в кучу, движения доллара в мире почти не влияют на нашу кухню. А что касается болтовни на саммите, то она мало что решит. Все прекрасно знают, что основная причина спроса на китайские товары и невостребованности американских - переоцененный доллар, слишком дорогая рабочая сила в США и нежелание работать, а не китайцы. Плюс никакие переговоры не решат критическую проблему ужасного торгового баланса США, бюджетного дефицита, гос. долга и замедления экономики (заказы на товары длительного пользования падают, продажи новостроек, идекс уверенности потребителей и это только за последние 3 дня).