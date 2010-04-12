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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:32
график курса рубля
баксосёрфинг
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:47
hxbbgaf написав: dima_beleb написав: Alex2006 написав:
Так же говорили и про 27- зимой))) Будет и 26.30 и 25.ХХ и гораздо ниже при нормальном правительстве после выборов, не переживайте
дело не в правительстве. а экономике.
Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.
hxbbgaf, так что там с сезонным минимумом? Кто, как всегда, оказался прав?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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