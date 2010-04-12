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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1395139613971398

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

график курса рубля

баксосёрфинг

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:47

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:
  Alex2006 написав:Так же говорили и про 27- зимой))) Будет и 26.30 и 25.ХХ и гораздо ниже при нормальном правительстве после выборов, не переживайте :)

дело не в правительстве. а экономике.

Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.

hxbbgaf, так что там с сезонным минимумом? Кто, как всегда, оказался прав?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:10

  Alex2006 написав:hxbbgaf, так что там с сезонным минимумом? Кто, как всегда, оказался прав?

вы этот минимум считаете заслугой правительства?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:41

Станом на 27 червня українські аграрії з 11 областей приступили до збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом, польові роботи проведено на площі 847 тис. га (9%) та намолочено 2,7 млн тонн зерна.
З них зібрано:

озимої пшениці – 1,0 млн тонн з площі 330 тис. га або 5% до прогнозу;
ячменю – 1,5 млн тонн з площі 452 тис. га або 18% до прогнозу;
гороху – 135 тис. тонн з площі 65 тис. га або 23% до прогнозу.
Крім того, озимого ріпаку обмолочено на площі 104 тис. га (8%) та зібрано 190 тис. тонн.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:57

Алексу,который всегда прав!
Вчера случайно увидел сообщения от Дипломнета, он сейчас скачет по всем веткам умерших банков помоек с нереальными процентами и зазывает всех на митинг обманутых вкладчиков.
Так вот к чему я веду,когда тут на ветке уже с 2011-года всё громче и четче все высказывались за обвал,то он тут мило и монотонно подсчитывал проценты по грндепо и хвалився курсом восемЬ :x
Никого он вам не напоминает?
Дима из Харькова долго был прав,аж до зимы 14-го года,а теперь глубоко и сердечно кричит на ветках финансовых трупов, вы часом не братья?
По смыслу и односложности меседжей, мне кажется вы одно лицо)))
П.с.нерезов надо запустить ярдов на 5 зелени,горочки будут как в американском луна парке, пусть димчики дольше порадуются :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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