Станом на 27 червня українські аграрії з 11 областей приступили до збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом, польові роботи проведено на площі 847 тис. га (9%) та намолочено 2,7 млн тонн зерна. З них зібрано:
озимої пшениці – 1,0 млн тонн з площі 330 тис. га або 5% до прогнозу; ячменю – 1,5 млн тонн з площі 452 тис. га або 18% до прогнозу; гороху – 135 тис. тонн з площі 65 тис. га або 23% до прогнозу. Крім того, озимого ріпаку обмолочено на площі 104 тис. га (8%) та зібрано 190 тис. тонн.
Алексу,который всегда прав! Вчера случайно увидел сообщения от Дипломнета, он сейчас скачет по всем веткам умерших банков помоек с нереальными процентами и зазывает всех на митинг обманутых вкладчиков. Так вот к чему я веду,когда тут на ветке уже с 2011-года всё громче и четче все высказывались за обвал,то он тут мило и монотонно подсчитывал проценты по грндепо и хвалився курсом восемЬ Никого он вам не напоминает? Дима из Харькова долго был прав,аж до зимы 14-го года,а теперь глубоко и сердечно кричит на ветках финансовых трупов, вы часом не братья? По смыслу и односложности меседжей, мне кажется вы одно лицо))) П.с.нерезов надо запустить ярдов на 5 зелени,горочки будут как в американском луна парке, пусть димчики дольше порадуются
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.