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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1396139713981399>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

график курса рубля

баксосёрфинг

Зображення
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:47

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:
  Alex2006 написав:Так же говорили и про 27- зимой))) Будет и 26.30 и 25.ХХ и гораздо ниже при нормальном правительстве после выборов, не переживайте :)

дело не в правительстве. а экономике.

Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.

hxbbgaf, так что там с сезонным минимумом? Кто, как всегда, оказался прав?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:10

  Alex2006 написав:hxbbgaf, так что там с сезонным минимумом? Кто, как всегда, оказался прав?

вы этот минимум считаете заслугой правительства?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:41

Станом на 27 червня українські аграрії з 11 областей приступили до збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом, польові роботи проведено на площі 847 тис. га (9%) та намолочено 2,7 млн тонн зерна.
З них зібрано:

озимої пшениці – 1,0 млн тонн з площі 330 тис. га або 5% до прогнозу;
ячменю – 1,5 млн тонн з площі 452 тис. га або 18% до прогнозу;
гороху – 135 тис. тонн з площі 65 тис. га або 23% до прогнозу.
Крім того, озимого ріпаку обмолочено на площі 104 тис. га (8%) та зібрано 190 тис. тонн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:57

Алексу,который всегда прав!
Вчера случайно увидел сообщения от Дипломнета, он сейчас скачет по всем веткам умерших банков помоек с нереальными процентами и зазывает всех на митинг обманутых вкладчиков.
Так вот к чему я веду,когда тут на ветке уже с 2011-года всё громче и четче все высказывались за обвал,то он тут мило и монотонно подсчитывал проценты по грндепо и хвалився курсом восемЬ :x
Никого он вам не напоминает?
Дима из Харькова долго был прав,аж до зимы 14-го года,а теперь глубоко и сердечно кричит на ветках финансовых трупов, вы часом не братья?
По смыслу и односложности меседжей, мне кажется вы одно лицо)))
П.с.нерезов надо запустить ярдов на 5 зелени,горочки будут как в американском луна парке, пусть димчики дольше порадуются :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:32

  Nazarkino написав:
  zzzzzz написав:Насчет дешевеющего доллара.
29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне.
Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.

насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?

К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.



гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80

А я думаю, що вже за тиждень до виборів почнеться рух...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:48

  twin написав:А я думаю, що вже за тиждень до виборів почнеться рух...

выборы в ВР ни чего не решают. А вот, когда станут назначать членов нового кабмина, голосовать за них в ВР, начнется дележка портфелей - во тогда точно, начнется рух....
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:38

  edvardd написав: + уже месяца 3-4 большие проблемы в фонде соцстраха, задерживают в среднем на месяц-полтора выплаты больничных и других пособий, такого я давно не припомню

С больничными действительно большие задержки, сведения от коллег по работе.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:51

  dima_beleb написав:
  twin написав:А я думаю, що вже за тиждень до виборів почнеться рух...
выборы в ВР ни чего не решают. А вот, когда станут назначать членов нового кабмина, голосовать за них в ВР, начнется дележка портфелей - во тогда точно, начнется рух....
Серьезный рух начнется только в случае расставания с МВФ и связанных с этим рисках дефолта, а также в случае серьезного падения цен на наш экспорт. Все эти выборы, портфели, министры - это только информационный шум...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здесь мне возражали, что деноминацию в 10 раз не проводят.
Кто то здесь писал, что я несу глупости :wink:
Тогда вспомните (ой вы не вспомните, прочтите в Википедии) про денежную реформу 1961 года в СССР.
В 10 раз ровно.
Денежная реформа в СССР 1961 года — денежная реформа, проведённая с 1 января 1961 года в СССР в форме деноминации с девальвацией. Денежные знаки, введённые в ходе денежной реформы 1947 года, обменивались в течение первого квартала 1961 года без ограничений на новые денежные знаки (меньшего размера) в соотношении 10:1. В том же соотношении был произведён пересчёт оптовых, расчётных и розничных цен на товары и работы, тарифов на услуги, закупочных и сдаточных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и скидок,
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 28 чер, 2019 13:10, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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