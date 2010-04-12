Станом на 27 червня українські аграрії з 11 областей приступили до збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом, польові роботи проведено на площі 847 тис. га (9%) та намолочено 2,7 млн тонн зерна. З них зібрано:
озимої пшениці – 1,0 млн тонн з площі 330 тис. га або 5% до прогнозу; ячменю – 1,5 млн тонн з площі 452 тис. га або 18% до прогнозу; гороху – 135 тис. тонн з площі 65 тис. га або 23% до прогнозу. Крім того, озимого ріпаку обмолочено на площі 104 тис. га (8%) та зібрано 190 тис. тонн.
Алексу,который всегда прав! Вчера случайно увидел сообщения от Дипломнета, он сейчас скачет по всем веткам умерших банков помоек с нереальными процентами и зазывает всех на митинг обманутых вкладчиков. Так вот к чему я веду,когда тут на ветке уже с 2011-года всё громче и четче все высказывались за обвал,то он тут мило и монотонно подсчитывал проценты по грндепо и хвалився курсом восемЬ Никого он вам не напоминает? Дима из Харькова долго был прав,аж до зимы 14-го года,а теперь глубоко и сердечно кричит на ветках финансовых трупов, вы часом не братья? По смыслу и односложности меседжей, мне кажется вы одно лицо))) П.с.нерезов надо запустить ярдов на 5 зелени,горочки будут как в американском луна парке, пусть димчики дольше порадуются
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:Насчет дешевеющего доллара. 29-30 июня состоится встреча стран большой двадцатки в Пекине и есть вероятность что США и Китай если не достигнут договоренности по окончательной сделке,хотя бы на время заключат перемирие в торговой войне. Исходя из этой информации у ФРС сразу отпадет необходимость в июле или чуть позже снижать учетную ставку, ну и на этом падение доллара может остановится.
насчет захода нерезов, на этой неделе их много зашло , а что будет с курсом если заход нерезов остановится на 2-3 недели , или на месяц, никто не думал ?
К тому же в сентябре предстоят опять большие выплаты по внешним долгам, уже начиная с 1 сентября. Или наверно даже ДО 1 сентября надо будет делать перечисляния, а в августе у нас очень любит расти курс.
гадаю що до 21 липня гривні загалом нічого незагрожує а ось папіздже буде контрольований девал умовно скажем так до 27,50-27,80
А я думаю, що вже за тиждень до виборів почнеться рух...
twin написав:А я думаю, що вже за тиждень до виборів почнеться рух...
выборы в ВР ни чего не решают. А вот, когда станут назначать членов нового кабмина, голосовать за них в ВР, начнется дележка портфелей - во тогда точно, начнется рух....
Серьезный рух начнется только в случае расставания с МВФ и связанных с этим рисках дефолта, а также в случае серьезного падения цен на наш экспорт. Все эти выборы, портфели, министры - это только информационный шум...
Здесь мне возражали, что деноминацию в 10 раз не проводят. Кто то здесь писал, что я несу глупости Тогда вспомните (ой вы не вспомните, прочтите в Википедии) про денежную реформу 1961 года в СССР. В 10 раз ровно. Денежная реформа в СССР 1961 года — денежная реформа, проведённая с 1 января 1961 года в СССР в форме деноминации с девальвацией. Денежные знаки, введённые в ходе денежной реформы 1947 года, обменивались в течение первого квартала 1961 года без ограничений на новые денежные знаки (меньшего размера) в соотношении 10:1. В том же соотношении был произведён пересчёт оптовых, расчётных и розничных цен на товары и работы, тарифов на услуги, закупочных и сдаточных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и скидок,
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 28 чер, 2019 13:10, всього редагувалось 2 разів.