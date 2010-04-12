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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1396139713981399

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:Здесь мне возражали, что деноминацию в 10 раз не проводят.
Кто то здесь писал, что я несу глупости :wink:
Тогда вспомните денежную реформу 1961 года в СССР.
В 10 раз ровно.
Денежная реформа в СССР 1961 года — денежная реформа, проведённая с 1 января 1961 года в СССР в форме деноминации с девальвацией. Денежные знаки, введённые в ходе денежной реформы 1947 года, обменивались в течение первого квартала 1961 года без ограничений на новые денежные знаки (меньшего размера) в соотношении 10:1. В том же соотношении был произведён пересчёт оптовых, расчётных и розничных цен на товары и работы, тарифов на услуги, закупочных и сдаточных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и скидок,
Та "реформа" была обычным ограблением населения.
Нет никакого резона проводить деноминацию в 10 раз. Это слишком дорогое удовольствие, чтобы просто "наводить красоту" и убирать один знак
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:19

  stas_rst написав:
  Yuri_61 написав:везёт же черновцам а у нас 26,45

От непруха дійсно - то Юлька долар обнулила, то Греція євро загнала за можайські мінуса, то тепер курс не такий як у людей :)
Спробуйте онлайн-обмін, он тазік з конкордом луплять хх.20-22.25, моня зранку взагалі бив рекорди, інші теж не псіхують. Міняйте пріоритети щодо "потримати в руках" або просто не нервуйте і не живіть минулим. Я у свій час міг одружитись на дочці теперішнього доларового мільйонера, але не зміг мізками опуститись до її рівня, а ще міг бути у парламенті, бо старий друг, - багаторічний депутат з впливової фракції (ага, уже сказав, хто :) ). Свого часу друг був посланий в пішу еротичну прогулянку через хитрожопість. Але я не рву волосся на дупі і не живу спогадами про втрачені можливості, а шукаю їх щодня, не залежно від власних доходів і статусу.
Юрій, з поваги до Вашого віку, майже без сарказму :) Але плач Ярославни уже не актуальний у нашому світі дикого капіталізму з домішками перманентного совка у головах.
раз депутата вы послали ... То инсайда вам и нам не видать :( . А теперь моя стратегия пока не успешная :) покупаю с прошлгго лета покупал по 27,3 этим летом в основном по 27, пару раз по 26.65 даже раз по 27,3 ... Пока ясен перец не продавал .... Вотакой я удачливый спекулянт
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чуть перевёл ещё свежей гривны по 26.2. Интересно, пойдём ли под 26 или уже конец праздника
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