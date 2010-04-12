Yuri_61 написав:Здесь мне возражали, что деноминацию в 10 раз не проводят. Кто то здесь писал, что я несу глупости Тогда вспомните денежную реформу 1961 года в СССР. В 10 раз ровно. Денежная реформа в СССР 1961 года — денежная реформа, проведённая с 1 января 1961 года в СССР в форме деноминации с девальвацией. Денежные знаки, введённые в ходе денежной реформы 1947 года, обменивались в течение первого квартала 1961 года без ограничений на новые денежные знаки (меньшего размера) в соотношении 10:1. В том же соотношении был произведён пересчёт оптовых, расчётных и розничных цен на товары и работы, тарифов на услуги, закупочных и сдаточных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и скидок,
Та "реформа" была обычным ограблением населения. Нет никакого резона проводить деноминацию в 10 раз. Это слишком дорогое удовольствие, чтобы просто "наводить красоту" и убирать один знак
От непруха дійсно - то Юлька долар обнулила, то Греція євро загнала за можайські мінуса, то тепер курс не такий як у людей Спробуйте онлайн-обмін, он тазік з конкордом луплять хх.20-22.25, моня зранку взагалі бив рекорди, інші теж не псіхують. Міняйте пріоритети щодо "потримати в руках" або просто не нервуйте і не живіть минулим. Я у свій час міг одружитись на дочці теперішнього доларового мільйонера, але не зміг мізками опуститись до її рівня, а ще міг бути у парламенті, бо старий друг, - багаторічний депутат з впливової фракції (ага, уже сказав, хто ). Свого часу друг був посланий в пішу еротичну прогулянку через хитрожопість. Але я не рву волосся на дупі і не живу спогадами про втрачені можливості, а шукаю їх щодня, не залежно від власних доходів і статусу. Юрій, з поваги до Вашого віку, майже без сарказму Але плач Ярославни уже не актуальний у нашому світі дикого капіталізму з домішками перманентного совка у головах.
раз депутата вы послали ... То инсайда вам и нам не видать . А теперь моя стратегия пока не успешная покупаю с прошлгго лета покупал по 27,3 этим летом в основном по 27, пару раз по 26.65 даже раз по 27,3 ... Пока ясен перец не продавал .... Вотакой я удачливый спекулянт
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав: А теперь моя стратегия пока не успешная покупаю с прошлгго лета покупал по 27,3 этим летом в основном по 27, пару раз по 26.65 даже раз по 27,3 ... Пока ясен перец не продавал .... Вотакой я удачливый спекулянт
И я такой же как Вы Перестраховался, зря боялся негативного влияния выборов и отсутствия транша от МВФ. Мой вывод известный здесь всем: КАЖДЫЙ ГОД жди КОНЦА ИЮНЯ (не раньше!!!! и не затягивай до августа, хотя сюрпризы могут быть) и тарься валютой ОНЛАЙН.
yama написав: А теперь моя стратегия пока не успешная покупаю с прошлгго лета покупал по 27,3 этим летом в основном по 27, пару раз по 26.65 даже раз по 27,3 ... Пока ясен перец не продавал .... Вотакой я удачливый спекулянт
И я такой же как Вы Перестраховался, зря боялся негативного влияния выборов и отсутствия транша от МВФ. Мой вывод известный здесь всем: КАЖДЫЙ ГОД жди КОНЦА ИЮНЯ (не раньше!!!! и не затягивай до августа, хотя сюрпризы могут быть) и тарься валютой ОНЛАЙН.
Юрий Здравствуйте .
Если бы ВЫ могли почитать свои сообщения за последние две недели ,то очень бы удивились странностям происходящим в Вашей логике (или в отсутствии ее , как таковой).
Faceless написав:Чуть перевёл ещё свежей гривны по 26.2. Интересно, пойдём ли под 26 или уже конец праздника
Пойдем под 26 или не пойдем это не суть важно. Даже если и пойдем, то не сильно и ненадолго - посмотрите на сборы на таможне - полный завал, так что сильно доллар уже не опуститься - это никому не выгодно сейчас. Другое дело, (и гораздо более важное!) что при нынешней благоприятной конъюнктуре на наш экспорт (и руда и зерно сейчас на максимумах за последние 3 года), а также интересу к украинским долговым инструментам - в первую очередь гривневым, а также на фоне некоторого потепления в отношениях США/Китай - курс доллара может ограничиться осенью/зимой минимальным ростом - до уровня 27-27.2 а то и вообще может остаться /разрыв шаблона/ на нынешнем уровне.
juristkostya написав: Есть косвенный признак роста благосостояния - это потребление топлива населением. Там никакого роста нет. Бензиновые двигатели переделывают под газ, но даже суммарно потребление не растет. Можно еще по росту/падению рождаемости смотреть, там тоже все печально.
есть масса возражений по этим критериям. Почему не взять, допустим, количество чартеров в Турцию/Египет?
Турция/Египет стали доступнее по цене.
Не только Турция. Кипр подешевел, китайский Хайнань вообще идет почти по цене Египта[/quote] До речі, був приємно здивований, що при купівлі туру в Хайнань, отримав акцію - бізнес-клас в подарунок!
Faceless написав:Чуть перевёл ещё свежей гривны по 26.2. Интересно, пойдём ли под 26 или уже конец праздника
Пойдем под 26 или не пойдем это не суть важно. Даже если и пойдем, то не сильно и ненадолго - посмотрите на сборы на таможне - полный завал, так что сильно доллар уже не опуститься - это никому не выгодно сейчас. Другое дело, (и гораздо более важное!) что при нынешней благоприятной конъюнктуре на наш экспорт (и руда и зерно сейчас на максимумах за последние 3 года), а также интересу к украинским долговым инструментам - в первую очередь гривневым, а также на фоне некоторого потепления в отношениях США/Китай - курс доллара может ограничиться осенью/зимой минимальным ростом - до уровня 27-27.2 а то и вообще может остаться /разрыв шаблона/ на нынешнем уровне.
Я буду только рад, если рост курса будет ограничен, а то и вовсе отсутствовать, хотя я и в долларе.
Faceless какая проблема держать гривну на прозапасе (15%) или депозитке (14%) а если курс пойдёт в рост за пару часов обменять на доллар? Если верить что осенне-зимний курс останется в пределах 27-27,50 то 14% (брутто) годовых принесёт больший доход, чем разница курсов.