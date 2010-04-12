Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:13

Faceless написав: Чуть перевёл ещё свежей гривны по 26.2. Интересно, пойдём ли под 26 или уже конец праздника Чуть перевёл ещё свежей гривны по 26.2. Интересно, пойдём ли под 26 или уже конец праздника

Пойдем под 26 или не пойдем это не суть важно. Даже если и пойдем, то не сильно и ненадолго - посмотрите на сборы на таможне - полный завал, так что сильно доллар уже не опуститься - это никому не выгодно сейчас. Другое дело, (и гораздо более важное!) что при нынешней благоприятной конъюнктуре на наш экспорт (и руда и зерно сейчас на максимумах за последние 3 года), а также интересу к украинским долговым инструментам - в первую очередь гривневым, а также на фоне некоторого потепления в отношениях США/Китай - курс доллара может ограничиться осенью/зимой минимальным ростом - до уровня 27-27.2 а то и вообще может остаться /разрыв шаблона/ на нынешнем уровне.