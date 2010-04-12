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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1397139813991400

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Faceless какая проблема держать гривну на прозапасе (15%) или депозитке (14%) а если курс пойдёт в рост за пару часов обменять на доллар? Если верить что осенне-зимний курс останется в пределах 27-27,50 то 14% (брутто) годовых принесёт больший доход, чем разница курсов.


Ну за пару часов не получится, несколько дней, или надо на несколько банков раскидывать.
Разница курсов + 5% годовых по доллародепо принесёт сравнимый доход и при этом больше спокойствия
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:31

Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:55

  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...


может и не быть

ОВДП ещё сделают, еврооблигации разместят на надцать этак ярдов
курс снизят до 16 чтоб у пересичных подешевле валюту скупить
они что зря для этого продавали пересичным па27 и 28,50?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:26

Та шо ж вы так убиваетесь, вы же так не убьётесь :wink:
всё будет, и сдадите по 40, и откупите по 60, главное не суетиться.
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:29

  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...

72% проголосовавших выше ошиблись полагая что после выборов курс обвалится ниже 27. Жаль не было пункта менее 26,50 интересно сколько % бы там отметились?

Это я к тому что ожидания игроков не означает ровно ничего. Слишком много факторов влияет на курс, большая часть из которых находится за пределами Украины, поэтому сложно мониторятся.

Мне например видится что укрепляж в июле продолжится, то станет такой же аномалией как и жара этим летом. ЗВР не бьют рекорды, кредиты МВФ заморожены, Зеленскому не только парламент но и отдельные министры ставят палки в колёса, фактически блокируя дееспособность вертикали президентской власти. Всё это не даёт повода для оптимизма и наверное пугает инвестора.
vitaliian
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  #<1 ... 1397139813991400
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