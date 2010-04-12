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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1398139914001401>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Faceless какая проблема держать гривну на прозапасе (15%) или депозитке (14%) а если курс пойдёт в рост за пару часов обменять на доллар? Если верить что осенне-зимний курс останется в пределах 27-27,50 то 14% (брутто) годовых принесёт больший доход, чем разница курсов.


Ну за пару часов не получится, несколько дней, или надо на несколько банков раскидывать.
Разница курсов + 5% годовых по доллародепо принесёт сравнимый доход и при этом больше спокойствия
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:31

Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:55

  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...


может и не быть

ОВДП ещё сделают, еврооблигации разместят на надцать этак ярдов
курс снизят до 16 чтоб у пересичных подешевле валюту скупить
они что зря для этого продавали пересичным па27 и 28,50?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:26

Та шо ж вы так убиваетесь, вы же так не убьётесь :wink:
всё будет, и сдадите по 40, и откупите по 60, главное не суетиться.
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:29

  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...

72% проголосовавших выше ошиблись полагая что после выборов курс обвалится ниже 27. Жаль не было пункта менее 26,50 интересно сколько % бы там отметились?

Это я к тому что ожидания игроков не означает ровно ничего. Слишком много факторов влияет на курс, большая часть из которых находится за пределами Украины, поэтому сложно мониторятся.

Мне например видится что укрепляж в июле продолжится, то станет такой же аномалией как и жара этим летом. ЗВР не бьют рекорды, кредиты МВФ заморожены, Зеленскому не только парламент но и отдельные министры ставят палки в колёса, фактически блокируя дееспособность вертикали президентской власти. Всё это не даёт повода для оптимизма и наверное пугает инвестора.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:40

  vitaliian написав:Faceless какая проблема держать гривну на прозапасе (15%) или депозитке (14%) а если курс пойдёт в рост за пару часов обменять на доллар? Если верить что осенне-зимний курс останется в пределах 27-27,50 то 14% (брутто) годовых принесёт больший доход, чем разница курсов.


19.5% налог от дохода. Всего около 5-7% годовых в гривне.

Еврооблигации Ощад и Эксим до 2021-2025 = около 8-10% в USD (надо высчитать брокера комиссию)

ОВГЗ - 16%-22% + спекуляция 8.52% годовых, если курс был 28.5 и стал 26

2.5 от суммы 28.5, равно = 0.7%.
0.7% * 12 = 8.52% годовых. (0.7% * 6 месяцев = 4.25% )

30%. Мавроди отдыхает :mrgreen:

  proftpd66 написав:
  dima_beleb написав:
  proftpd66 написав:
Инвесторы могут вложить в бумаги Украины. Если перепутают золото с ОВГЗ.

Покупают ОВГЗ не инвесторы, а спекулянты, так же как и золото.
Высокие проценты наших бумаг потому, что риск высок. Наши бумаги -это мусорный уровень. Со всеми вытекающими последствиями.


в Турции 30лядов$ госы и частный сектор 222лярда$.
у нас около госы 0.17лярда$. (+конечно еврооблигации, около 10)


  flyman написав:я не можу нiяк зрозумiти, до чого тут Туреччина та госи?
тiльки знову не вiдсилайте до бородача.



Це просто приклад.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 28 чер, 2019 19:49, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:44

  vitaliian написав:
  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
Мне например видится что укрепляж в июле продолжится, то станет такой же аномалией как и жара этим летом. ЗВР не бьют рекорды, кредиты МВФ заморожены, Зеленскому не только парламент но и отдельные министры ставят палки в колёса, фактически блокируя дееспособность вертикали президентской власти. Всё это не даёт повода для оптимизма и наверное пугает инвестора.
Ну, знаете, жара летом - это не аномалия для наших широт. Это первое. Вспомните позапрошлое лето - было оно аномально жарким или нет? но гривнеукрепляж в конце августа - реально был нежданчик. По Зеленскому: с парламентом и министрами у него проблем не будет. С сентября. Может это все и пугает каких-то инвесторов, но явно не спекулей, которые тарят гривневые ОВГЗ шо дурні.
Если горячий спакулятивный капитал заходит в гривну, да ещё и вдолгую - это уже что-то. Да, все, конечно, ошибаются но согласитесь, большие деньги ошибаются гораздо реже.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:ОВГЗ - 16%-22% + спекуляция 8.52% годовых, если курс был 28.5 и стал 26
странная логика, а был 26 стал 36 вы вариант не рассматриваете?
прелесть текущих счетов с высокой доходностью в том что в штиль вы зарабатываете 10-16% (брутто) в случае движения курса гривны вниз - конвертируетесь в валюту. Налог на депозиты это преступление против населения. Как будут отдавать валютные ОВГЗ если поток нерезов иссякнет догадайтесь сами.

Если горячий спакулятивный капитал заходит в гривну, да ещё и вдолгую - это уже что-то. Да, все, конечно, ошибаются но согласитесь, большие деньги ошибаются гораздо реже.
что то мне подсказывает что это капитал наших офшорных олигархов. Заграницей не так просто получить такую доходность БЕЗ НАЛОГОВ, а на случай дефолта есть какие-то договорняки.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 чер, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:56

  холява написав:
  Yuri_61 написав:
  yama написав: А теперь моя стратегия пока не успешная :) покупаю с прошлгго лета покупал по 27,3 этим летом в основном по 27, пару раз по 26.65 даже раз по 27,3 ... Пока ясен перец не продавал .... Вотакой я удачливый спекулянт


И я такой же как Вы
Перестраховался, зря боялся негативного влияния выборов и отсутствия транша от МВФ.
Мой вывод известный здесь всем:
КАЖДЫЙ ГОД жди КОНЦА ИЮНЯ (не раньше!!!! и не затягивай до августа, хотя сюрпризы могут быть) и тарься валютой ОНЛАЙН.




Юрий Здравствуйте .

Если бы ВЫ могли почитать свои сообщения за последние две недели ,то очень бы удивились странностям происходящим в Вашей логике (или в отсутствии ее , как таковой).

Привет.У Ксюхи никульченко завтра день рождения.Надя готовит подарок.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:57

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:ОВГЗ - 16%-22% + спекуляция 8.52% годовых, если курс был 28.5 и стал 26
странная логика, а был 26 стал 36 вы вариант не рассматриваете?
прелесть текущих счетов с высокой доходностью в том что в штиль вы зарабатываете 10-16% (брутто) в случае движения курса гривны вниз - конвертируетесь в валюту. Налог на депозиты это преступление против населения. Как будут отдавать валютные ОВГЗ если поток нерезов иссякнет догадайтесь сами.


Вы описали ситуация рынка. А спекулянт работает против рынка, Вы должны противоречить рынку. Есть курс будет 200 грн, продайте баксы, курс будет 140. +ставка около 40-50%
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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