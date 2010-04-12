Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:29

asti написав: Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть... Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...

72% проголосовавших выше ошиблись полагая что после выборов курс обвалится ниже 27. Жаль не было пункта менее 26,50 интересно сколько % бы там отметились?Это я к тому что ожидания игроков не означает ровно ничего. Слишком много факторов влияет на курс, большая часть из которых находится за пределами Украины, поэтому сложно мониторятся.Мне например видится что укрепляж в июле продолжится, то станет такой же аномалией как и жара этим летом. ЗВР не бьют рекорды, кредиты МВФ заморожены, Зеленскому не только парламент но и отдельные министры ставят палки в колёса, фактически блокируя дееспособность вертикали президентской власти. Всё это не даёт повода для оптимизма и наверное пугает инвестора.