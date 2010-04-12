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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1398139914001401

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:59

  proftpd66 написав:
  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:ОВГЗ - 16%-22% + спекуляция 8.52% годовых, если курс был 28.5 и стал 26
странная логика, а был 26 стал 36 вы вариант не рассматриваете?
прелесть текущих счетов с высокой доходностью в том что в штиль вы зарабатываете 10-16% (брутто) в случае движения курса гривны вниз - конвертируетесь в валюту. Налог на депозиты это преступление против населения. Как будут отдавать валютные ОВГЗ если поток нерезов иссякнет догадайтесь сами.


Вы описали ситуация рынка. А спекулянт работает против рынка, Вы должны противоречить рынку. Есть курс будет 200 грн, продайте баксы, курс будет 140. +ставка около 40-50%

Если бы все позиции против рынка были выигрышными никто бы не работал. Думаете мало валютчиков скупилось по 27+ а сейчас продают по 26,20? Если они уверены что в августе будет 27-28 зачем они работают сейчас на продажу?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:09

  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...

зато може бути зимовий, пiд ялинку та Водохрестя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:10

  vitaliian написав:
  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...

72% проголосовавших выше ошиблись полагая что после выборов курс обвалится ниже 27. Жаль не было пункта менее 26,50 интересно сколько % бы там отметились?

Это я к тому что ожидания игроков не означает ровно ничего. Слишком много факторов влияет на курс, большая часть из которых находится за пределами Украины, поэтому сложно мониторятся.

Мне например видится что укрепляж в июле продолжится, то станет такой же аномалией как и жара этим летом. ЗВР не бьют рекорды, кредиты МВФ заморожены, Зеленскому не только парламент но и отдельные министры ставят палки в колёса, фактически блокируя дееспособность вертикали президентской власти. Всё это не даёт повода для оптимизма и наверное пугает инвестора.

73% за Зе, спiвпадiння?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:16

flyman Человеку легче купить то что по мнению большинства должно дорожать. Ктото перед выборами посмотрел на голосовалку и затарился зеленью под завязку. Или наоборот перед выборами решил придержать, пересидеть в зелени (я таких знаю) теперь сдаёт по 26 потому что нужен кэш.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:33

  proftpd66 написав:
  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:ОВГЗ - 16%-22% + спекуляция 8.52% годовых, если курс был 28.5 и стал 26
странная логика, а был 26 стал 36 вы вариант не рассматриваете?
прелесть текущих счетов с высокой доходностью в том что в штиль вы зарабатываете 10-16% (брутто) в случае движения курса гривны вниз - конвертируетесь в валюту. Налог на депозиты это преступление против населения. Как будут отдавать валютные ОВГЗ если поток нерезов иссякнет догадайтесь сами.


Вы описали ситуация рынка. А спекулянт работает против рынка, Вы должны противоречить рынку. Есть курс будет 200 грн, продайте баксы, курс будет 140. +ставка около 40-50%


  vitaliian написав:Если бы все позиции против рынка были выигрышными никто бы не работал. Думаете мало валютчиков скупилось по 27+ а сейчас продают по 26,20? Если они уверены что в августе будет 27-28 зачем они работают сейчас на продажу?


1) Если большая ставка, то девальвации не может быть.

2) https://youtu.be/RS5Qxuh-EXY?t=209
Эрик Найман рассказывал это на видео.

Взаимодействие инвестора и спекулянта, дает возможность выжить рыночным экономикам. Очень сильная конкуренция получается.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 28 чер, 2019 20:44, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:42

  vitaliian написав:flyman Человеку легче купить то что по мнению большинства должно дорожать. Ктото перед выборами посмотрел на голосовалку и затарился зеленью под завязку. Или наоборот перед выборами решил придержать, пересидеть в зелени (я таких знаю) теперь сдаёт по 26 потому что нужен кэш.
Вот я из таких как раз - зимой не всё сдал (дорого не успел, а дёшево уже не хотелось) ну и перед выборами взял немного, а когда курс вырос - не рискнул продать, хотя предполагал, что летом будет ниже. Вывод: нужно было меньше слушать Порошенковские каналы, которые приход Зеленского подавали как катастрофу национального масштаба///
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:43

  flyman написав:
  asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
зато може бути зимовий, пiд ялинку та Водохрестя
Може.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Вывод: нужно было меньше слушать Порошенковские каналы, которые приход Зеленского подавали как катастрофу национального масштаба//

Лучше слушать только себя, на своих ошибках вы быстро научитесь на чужих ошибках (вопреки известной мудрости) не научитесь никогда. Здесь кстати тоже советчиков хватает.
vitaliian
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