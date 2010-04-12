Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:01

даже в 1997 году немецкая марка летом дешевела

это уже стало аксиомой: сильное укрепление гривны к середине лета.



эти выборы сбили меня столку, поспешил в марте-апреле затарится баксом,



хотя сам же говорил, что в 2004 году после выборов курс упал бакса



не надо на все в бакс или евро, а на 35%

остальное в гривнедепо

и перед следующей девальвацией выйти полностью с гривны

после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам.



Предлагаю на форуме сделать постоянное табло со стрелкой на : Покупай СКВ, не покупай СКВ, "всё в гривну" и т.д. типа Семафор Фунтика.