proftpd66 написав:ОВГЗ - 16%-22% + спекуляция 8.52% годовых, если курс был 28.5 и стал 26
странная логика, а был 26 стал 36 вы вариант не рассматриваете? прелесть текущих счетов с высокой доходностью в том что в штиль вы зарабатываете 10-16% (брутто) в случае движения курса гривны вниз - конвертируетесь в валюту. Налог на депозиты это преступление против населения. Как будут отдавать валютные ОВГЗ если поток нерезов иссякнет догадайтесь сами.
Вы описали ситуация рынка. А спекулянт работает против рынка, Вы должны противоречить рынку. Есть курс будет 200 грн, продайте баксы, курс будет 140. +ставка около 40-50%
Если бы все позиции против рынка были выигрышными никто бы не работал. Думаете мало валютчиков скупилось по 27+ а сейчас продают по 26,20? Если они уверены что в августе будет 27-28 зачем они работают сейчас на продажу?
asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
зато може бути зимовий, пiд ялинку та Водохрестя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
asti написав:Сейчас очень многие если не все судя по настроениям, в том числе и на этом форуме, уверены в осеннем росте доллара, а его, в принципе, может и не быть...
72% проголосовавших выше ошиблись полагая что после выборов курс обвалится ниже 27. Жаль не было пункта менее 26,50 интересно сколько % бы там отметились?
Это я к тому что ожидания игроков не означает ровно ничего. Слишком много факторов влияет на курс, большая часть из которых находится за пределами Украины, поэтому сложно мониторятся.
Мне например видится что укрепляж в июле продолжится, то станет такой же аномалией как и жара этим летом. ЗВР не бьют рекорды, кредиты МВФ заморожены, Зеленскому не только парламент но и отдельные министры ставят палки в колёса, фактически блокируя дееспособность вертикали президентской власти. Всё это не даёт повода для оптимизма и наверное пугает инвестора.
73% за Зе, спiвпадiння?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman Человеку легче купить то что по мнению большинства должно дорожать. Ктото перед выборами посмотрел на голосовалку и затарился зеленью под завязку. Или наоборот перед выборами решил придержать, пересидеть в зелени (я таких знаю) теперь сдаёт по 26 потому что нужен кэш.
proftpd66 написав:ОВГЗ - 16%-22% + спекуляция 8.52% годовых, если курс был 28.5 и стал 26
странная логика, а был 26 стал 36 вы вариант не рассматриваете? прелесть текущих счетов с высокой доходностью в том что в штиль вы зарабатываете 10-16% (брутто) в случае движения курса гривны вниз - конвертируетесь в валюту. Налог на депозиты это преступление против населения. Как будут отдавать валютные ОВГЗ если поток нерезов иссякнет догадайтесь сами.
Вы описали ситуация рынка. А спекулянт работает против рынка, Вы должны противоречить рынку. Есть курс будет 200 грн, продайте баксы, курс будет 140. +ставка около 40-50%
vitaliian написав:Если бы все позиции против рынка были выигрышными никто бы не работал. Думаете мало валютчиков скупилось по 27+ а сейчас продают по 26,20? Если они уверены что в августе будет 27-28 зачем они работают сейчас на продажу?
1) Если большая ставка, то девальвации не может быть.
vitaliian написав:flyman Человеку легче купить то что по мнению большинства должно дорожать. Ктото перед выборами посмотрел на голосовалку и затарился зеленью под завязку. Или наоборот перед выборами решил придержать, пересидеть в зелени (я таких знаю) теперь сдаёт по 26 потому что нужен кэш.
Вот я из таких как раз - зимой не всё сдал (дорого не успел, а дёшево уже не хотелось) ну и перед выборами взял немного, а когда курс вырос - не рискнул продать, хотя предполагал, что летом будет ниже. Вывод: нужно было меньше слушать Порошенковские каналы, которые приход Зеленского подавали как катастрофу национального масштаба///
даже в 1997 году немецкая марка летом дешевела это уже стало аксиомой: сильное укрепление гривны к середине лета.
эти выборы сбили меня столку, поспешил в марте-апреле затарится баксом,
хотя сам же говорил, что в 2004 году после выборов курс упал бакса
не надо на все в бакс или евро, а на 35% остальное в гривнедепо и перед следующей девальвацией выйти полностью с гривны после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам.
Предлагаю на форуме сделать постоянное табло со стрелкой на : Покупай СКВ, не покупай СКВ, "всё в гривну" и т.д. типа Семафор Фунтика.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 28 чер, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.