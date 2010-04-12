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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:11
vitaliian написав: Yuri_61 написав:
после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
с осени, естессно
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:16
Yuri_61 написав: vitaliian написав: Yuri_61 написав:
после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"
с осени, естессно
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет
осенью 2014 курс был 13-16 грн, за 15й-16й год гривна упала почти вдвое с этих уровней пока стабилизировалась в коридоре 26-29
Имхо в гривну можно было выходить только после года стабильного курса. То есть не ранее февраля 2017го.
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