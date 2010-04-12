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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1399140014011402

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 548
1. меньше 27
28%
154
2. 27 - 28.50
43%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 548
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:11

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"


с осени, естессно :wink:
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:16

  Yuri_61 написав:
  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"


с осени, естессно :wink:
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет

осенью 2014 курс был 13-16 грн, за 15й-16й год гривна упала почти вдвое с этих уровней пока стабилизировалась в коридоре 26-29

Имхо в гривну можно было выходить только после года стабильного курса. То есть не ранее февраля 2017го.
vitaliian
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